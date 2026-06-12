LPF asegura inversión privada tras renovar patrocinio con multinacional regional

La estructura comercial del fútbol local mantiene su base de apoyo empresarial. La multinacional de bebidas costarricense Grupo AJE formalizó la renovación de su contrato de patrocinio oficial con la Liga Panameña de Fútbol (LPF), garantizando la continuidad de la inversión privada en el torneo panameño para las próximas temporadas.

El acuerdo institucional busca dar sostenibilidad al crecimiento del deporte de primera división en el país, acompañando el desarrollo de los clubes locales y respaldando las etapas de formación de los atletas que compiten en el territorio nacional.

La firma de este convenio se dió bajo el reconocimiento de la LPF como el principal semillero de futbolistas de exportación del país. De la competencia local provienen los atletas que nutren de forma regular las convocatorias de la Selección Mayor de Panamá, como quedó evidenciado con los jugadores del Tauro FC (Adalberto Carrasquilla, Jorge Gutiérrez, Orlando Mosquera, Ismael Díaz y Carlos Harvey) incluidos en el reciente convocatoria del director técnico Thomas Christiansen, para el Mundial 2026.

Gustavo Reyes, gerente general de Grupo AJE para Panamá y Costa Rica, indicó que la renovación representa la permanencia de la empresa en plataformas de impacto social y el respaldo a rutas de crecimiento deportivo que inician en las provincias y se proyectan hacia escenarios internacionales.