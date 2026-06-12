Roberto Sánchez pide recuento total de votos en Perú mientras Keiko Fujimori mantiene una ventaja mínima

La elección presidencial de Perú sigue envuelta en incertidumbre. Con más del 98% de las actas procesadas y una diferencia de apenas unos miles de votos entre los candidatos, el izquierdista Roberto Sánchez propuso este viernes una revisión integral de los resultados de la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 7 de junio. Según los datos más recientes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata conservadora Keiko Fujimori obtiene el 50,005% de los votos válidos frente al 49,995% alcanzado por Sánchez. La diferencia supera ligeramente los 1.600 votos en una elección en la que ya se han contabilizado más de 18 millones de sufragios. El estrecho margen ha convertido cada voto observado o impugnado en un elemento clave para definir quién ocupará la presidencia peruana durante los próximos años.

Sánchez solicita una revisión completa

Ante la ajustada diferencia, Sánchez planteó la posibilidad de revisar exhaustivamente la totalidad del proceso electoral, especialmente en aquellos casos donde existan dudas sobre la transparencia de la votación. El candidato izquierdista hizo un llamado directo a Fujimori para presentar conjuntamente una solicitud de revisión ante las autoridades electorales. La propuesta, sin embargo, fue rechazada por Fuerza Popular, partido de la candidata derechista. Su compañero de fórmula vicepresidencial, Luis Galarreta, señaló que cualquier recuento o impugnación debe ajustarse a los procedimientos establecidos por la legislación electoral. “No corresponde realizar un reconteo simplemente por decisión de un candidato”, sostuvo Galarreta, quien insistió en que su organización respetará los mecanismos institucionales previstos para resolver las controversias.

Miles de votos aún bajo evaluación

Mientras el conteo entra en su fase final, decenas de jurados electorales especiales continúan analizando actas observadas e impugnaciones presentadas por representantes de ambas campañas. Algunas de estas observaciones corresponden a votos cuestionados por errores formales o por anotaciones realizadas por los electores en las papeletas. Otras están vinculadas a reclamos presentados durante el proceso de escrutinio. La revisión de estos expedientes podría extenderse durante varios días más debido al elevado número de recursos pendientes. Por su parte, Fujimori pidió prudencia y aseguró que esperará el resultado definitivo respetando los procedimientos establecidos por los organismos electorales.

Una definición que podría tardar semanas