Roberto Sánchez pide recuento total de votos en Perú mientras Keiko Fujimori mantiene una ventaja mínima

La elección presidencial de <b>Perú </b>sigue envuelta en incertidumbre. <b>Con más del 98% de las actas procesadas y una diferencia de apenas unos miles de votos entre los candidatos</b>, el izquierdista <b>Roberto Sánchez </b>propuso este viernes <b>una revisión integral de los resultados de la segunda vuelta electoral </b>celebrada el pasado 7 de junio.Según los datos más recientes de la<b> Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)</b>, la candidata conservadora <b>Keiko Fujimori obtiene el 50,005% de los votos válidos frente al 49,995% alcanzado por Sánchez</b>. La diferencia supera ligeramente<b> los 1.600 votos</b> en una elección en la que ya se han contabilizado más de<b> 18 millones de sufragios</b>.El estrecho margen ha convertido cada voto observado o impugnado en un elemento clave para definir quién ocupará la presidencia peruana durante los próximos años.