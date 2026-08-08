‘Vivo un día a la vez’: Kayra Harding comparte imágenes de la despedida de su esposo

La exdiputada panameña Kayra Harding compartió en sus redes sociales imágenes de las honras fúnebres de su esposo, Anthony Bart-Appiah, príncipe del Reino de Akwamu, en Ghana, quien falleció recientemente.

A través de una publicación, Harding mostró parte de la ceremonia de despedida que se desarrolla en el Palacio Akwamu, donde familiares y allegados rinden homenaje al príncipe tras su desaparición física.

“Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias a todos y todas por sus muestras de cariño y acompañamiento. Yo sigo aprendiendo y vivo un día a la vez”, escribió Harding al compartir las imágenes.

Las honras fúnebres finales de Anthony Bart-Appiah están programadas para los días 18, 19 y 20 de septiembre en Ghana, como parte de las ceremonias tradicionales de despedida.