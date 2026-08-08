‘Vivo un día a la vez’: Kayra Harding comparte imágenes de la despedida de su esposo

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La exdiputada panameña Kayra Harding compartió en sus redes sociales imágenes de las honras fúnebres de su esposo, Anthony Bart-Appiah, príncipe del Reino de Akwamu, en Ghana, quien falleció recientemente.
A través de una publicación, Harding mostró parte de la ceremonia de despedida que se desarrolla en el Palacio Akwamu, donde familiares y allegados rinden homenaje al príncipe tras su desaparición física.
“Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias a todos y todas por sus muestras de cariño y acompañamiento. Yo sigo aprendiendo y vivo un día a la vez”, escribió Harding al compartir las imágenes.
Las honras fúnebres finales de Anthony Bart-Appiah están programadas para los días 18, 19 y 20 de septiembre en Ghana, como parte de las ceremonias tradicionales de despedida.
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Una publicación compartida de Kayra Harding (@kayra_harding)
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Kayra Harding, relató cómo recibió la noticia del fallecimiento de su esposo, el príncipe Anthony Bart-Appiah, quien permanecía en Ghana mientras ella había regresado a Panamá.
Harding confirmó la muerte de su esposo el pasado 28 de julio, a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó el profundo dolor que atraviesa tras su pérdida.
De acuerdo con su relato, la última conversación que sostuvo con Anthony fue la noche del 25 de julio, cuando ambos se despidieron mediante una videollamada. En ese momento, Harding se encontraba en Panamá, mientras que su esposo permanecía en Ghana.
La mañana siguiente, la exdiputada recibió una llamada de la hermana de Bart-Appiah, quien le informó que el príncipe no despertaba.
Kayra Harding y Anthony Bart-Appiah contrajeron matrimonio el 29 de mayo de 2022. La ceremonia civil y religiosa se celebró en un hotel ubicado en Veracruz, Panamá, y posteriormente la pareja mantuvo vínculos con Ghana, país de origen del príncipe y donde se desarrollan actualmente sus honras fúnebres.
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