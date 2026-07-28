Exdiputada Kayra Harding confirma el fallecimiento de su esposo con un emotivo mensaje: ‘Me duele tanto’

La exdiputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Kayra Harding, confirmó la mañana de este martes 28 de julio el fallecimiento de su esposo, Anthony Prince, a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, en la que expresó el profundo dolor que atraviesa tras su pérdida.

En el mensaje, Harding relató que la última vez que habló con su esposo fue la noche de este sábado 25 de julio, cuando ambos se despidieron mediante una videollamada. Ella había regresado a Panamá, mientras que él permanecía en Ghana.

“Hace tres días nos despedimos con nuestro amor internacional, yo de regreso a Panamá y tú en Ghana. En esa videollamada miré tus expresivos ojos y tu cálida sonrisa. Te despediste diciéndome: ‘Te amo, bb. Voy a dormir, descansa cariño’”, escribió.

La exdiputada contó que la mañana siguiente recibió una llamada de la hermana de Anthony informándole que este no despertaba.