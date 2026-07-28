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Exdiputada Kayra Harding confirma el fallecimiento de su esposo con un emotivo mensaje: ‘Me duele tanto’

‘Hace tres días nos despedimos con nuestro amor internacional, yo de regreso a Panamá y tú en Ghana. En esa videollamada miré tus expresivos ojos y tu cálida sonrisa’, publicó Harding en Instagram.
‘Hace tres días nos despedimos con nuestro amor internacional, yo de regreso a Panamá y tú en Ghana. En esa videollamada miré tus expresivos ojos y tu cálida sonrisa’, publicó Harding en Instagram. Tomado de Instagram
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 28/07/2026 11:40
‘El domingo a las 10:30 a.m. me llama tu hermana para comunicarme que no despertabas. En la foto que me envió luces tan tranquilo y sereno; me indica que ya estás con nuestros ancestros disfrutando de la paz de nuestro Salvador’, expresó.

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La exdiputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Kayra Harding, confirmó la mañana de este martes 28 de julio el fallecimiento de su esposo, Anthony Prince, a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, en la que expresó el profundo dolor que atraviesa tras su pérdida.

En el mensaje, Harding relató que la última vez que habló con su esposo fue la noche de este sábado 25 de julio, cuando ambos se despidieron mediante una videollamada. Ella había regresado a Panamá, mientras que él permanecía en Ghana.

“Hace tres días nos despedimos con nuestro amor internacional, yo de regreso a Panamá y tú en Ghana. En esa videollamada miré tus expresivos ojos y tu cálida sonrisa. Te despediste diciéndome: ‘Te amo, bb. Voy a dormir, descansa cariño’”, escribió.

La exdiputada contó que la mañana siguiente recibió una llamada de la hermana de Anthony informándole que este no despertaba.

“El domingo a las 10:30 a.m. me llama tu hermana para comunicarme que no despertabas. En la foto que me envió luces tan tranquilo y sereno; me indica que ya estás con nuestros ancestros disfrutando de la paz de nuestro Salvador”, expresó.

‘Prometo ser fuerte’

En su publicación, Harding manifestó que continuará honrando la memoria de su esposo y cuidando de la familia que construyeron juntos.

“Anthony, me duele tanto... un dolor tan grande y profundo que no puedo evitar. Te prometo que seré fuerte y sobreviviré para seguir cuidando de nuestra familia, los míos, los tuyos y ahora nuestros; para seguir luchando por nuestros sueños”, escribió.

También recordó el vínculo que ambos compartían entre Panamá y Ghana.

“Amaste a Panamá como a Ghana. Gracias por estos maravillosos años. Estoy segura de que, como me dijiste, siempre estaremos unidos espiritualmente, y ahora lo sé, lo siento más que nunca. I will love you forever”, concluyó.

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