Oficialismo logra la presidencia de la Comisión de Credenciales con Dana Castañeda

Dana Castañeda, diputada por el partido Realizando Metas (RM), fue juramentada la mañana de este martes 28 de julio como presidenta de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, durante una sesión celebrada en el Salón Azul. Con esta elección, se mantiene al frente de la comisión para un nuevo período.

Castañeda obtuvo 7 votos a favor, mientras que los dos diputados de la bancada Vamos respaldaron la candidatura de Patsy Lee, del Partido Popular.

La vicepresidencia de la comisión quedó en manos de Yesica Romero, del partido Cambio Democrático (CD), mientras que Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue elegido secretario. Ambos recibieron 7 votos a favor y 2 abstenciones por parte de los diputados de Vamos.

La Comisión de Credenciales tiene entre sus principales funciones evaluar las designaciones de funcionarios que deben ser ratificados por la Asamblea Nacional.

Además de atender asuntos relacionados con el reglamento interno, la ética parlamentaria y los procesos judiciales que correspondan a ese órgano legislativo.

“Nuestro norte siempre será el respeto al principio de legalidad, como abogada que soy, la seguridad jurídica, la objetividad y la igualdad de trato para todos los ciudadanos e instituciones que comparezcan ante esta Comisión. No habrá espacios para decisiones arbitrarias ni para actuaciones inspiradas en intereses particulares. Únicamente prevalecerá la Constitución, la ley y el interés superior de la Nación”, aseguró Castañeda.