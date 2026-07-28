Oficialismo logra la presidencia de la Comisión de Credenciales con Dana Castañeda

<a href="/tag/-/meta/dana-castaneda">Dana Castañeda, diputada por el partido Realizando Metas (RM)</a>, fue juramentada la mañana de este martes 28 de julio como <b>presidenta de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales</b> de la Asamblea Nacional, durante una sesión celebrada en el Salón Azul. Con esta elección, <b>se mantiene al frente de la comisión</b> para un nuevo período.Castañeda obtuvo <b>7 votos a favor</b>, mientras que los <b>dos diputados de la bancada Vamos</b> respaldaron la candidatura de <b>Patsy Lee</b>, del Partido Popular.La <b>vicepresidencia</b> de la comisión quedó en manos de <b>Yesica Romero</b>, del partido <b>Cambio Democrático (CD)</b>, mientras que <b>Raphael Buchanan</b>, del <b>Partido Revolucionario Democrático (PRD)</b>, fue elegido <b>secretario</b>. Ambos recibieron <b>7 votos a favor y 2 abstenciones</b> por parte de los diputados de Vamos.La Comisión de Credenciales tiene entre sus principales funciones <b>evaluar las designaciones de funcionarios que deben ser ratificados por la Asamblea Nacional.</b><b>A</b>demás de atender asuntos relacionados con el reglamento interno, la ética parlamentaria y los procesos judiciales que correspondan a ese órgano legislativo.'Nuestro norte siempre será el respeto al principio de legalidad, como abogada que soy, la seguridad jurídica, la objetividad y la igualdad de trato para todos los ciudadanos e instituciones que comparezcan ante esta Comisión. No habrá espacios para decisiones arbitrarias ni para actuaciones inspiradas en intereses particulares. Únicamente prevalecerá la Constitución, la ley y el interés superior de la Nación', aseguró Castañeda.