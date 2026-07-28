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Mulino impulsa una reunión de la OEA por Bolivia y fortalece la cooperación entre Panamá y Chile

Durante la reunión, los tres mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación regional y el contexto geopolítico en América Latina.
Durante la reunión, los tres mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación regional y el contexto geopolítico en América Latina. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 28/07/2026 11:53
Kast expresó la disposición de su gobierno de fortalecer la cooperación bilateral y consolidar las relaciones diplomáticas con Panamá.

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El presidente José Raúl Mulino sostuvo un encuentro con sus homólogos de Chile, José Antonio Kast, y de Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco de las actividades previas a la toma de posesión de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú este martes 28 de julio.

Durante la reunión, los tres mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación regional, el contexto geopolítico en América Latina y los efectos del fenómeno climático de El Niño, que continúa generando preocupación en varios países de la región.

Como parte de la agenda, Mulino y Paz, conversaron sobre las gestiones que lidera Panamá para coordinar una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el objetivo de respaldar la estabilidad política y social en Bolivia.

De acuerdo con la información oficial, la iniciativa busca promover el diálogo y el apoyo regional frente a los desafíos que enfrenta ese país.

Por su parte, Kast expresó la disposición de su gobierno de fortalecer la cooperación bilateral y consolidar las relaciones diplomáticas con Panamá.

En el encuentro también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, quien acompañó al presidente Mulino en las reuniones sostenidas antes de la ceremonia de investidura presidencial en Perú.

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