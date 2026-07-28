Mulino impulsa una reunión de la OEA por Bolivia y fortalece la cooperación entre Panamá y Chile

<a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">El presidente José Raúl Mulino</a> sostuvo un encuentro con sus homólogos de Chile, <a href="/tag/-/meta/jose-antonio-kast">José Antonio Kast</a>, y de Bolivia, <a href="/tag/-/meta/rodrigo-paz-pereira">Rodrigo Paz</a>, en el marco de las actividades previas a la toma de posesión de <a href="/tag/-/meta/keiko-fujimori">Keiko Fujimori</a> como nueva presidenta de Perú este martes 28 de julio.Durante la reunión, los tres mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación regional, el contexto geopolítico en América Latina y los efectos del fenómeno climático de <b>El Niño</b>, que continúa generando preocupación en varios países de la región.Como parte de la agenda, Mulino y Paz, conversaron sobre las gestiones que lidera Panamá para coordinar una reunión de la <b>Organización de los Estados Americanos (OEA)</b>, con el objetivo de respaldar la estabilidad política y social en Bolivia.De acuerdo con la información oficial, la iniciativa busca promover el diálogo y el apoyo regional frente a los desafíos que enfrenta ese país.Por su parte, Kast expresó la disposición de su gobierno de fortalecer la cooperación bilateral y consolidar las relaciones diplomáticas con Panamá.En el encuentro también participó el ministro de Relaciones Exteriores, <b>Javier Martínez-Acha</b>, quien acompañó al presidente Mulino en las reuniones sostenidas antes de la ceremonia de investidura presidencial en Perú.