Caso Rita Wald: Fiscalía recuerda que la desaparición forzada no prescribe en Panamá

La Fiscalía Superior detalló la mañana de este martes 28 de julio que Emilio Garzola Ruíz, quien fue deportado desde Nicaragua y es investigado por su presunta vinculación con la desaparición de la dirigente estudiantil Rita Wald, ocurrida el 17 de marzo de 1977, fue imputado por el presunto delito de desaparición forzada.

Garzola, de 82 años, se mantiene en detención provisional y será juzgado por el sistema inquisitivo mixto.

Wald era una dirigente estudiantil que permanecía bajo vigilancia de los organismos de inteligencia del régimen militar debido a su activismo político.

Como estudiante del colegio José Antonio Remón Cantera, participó en la organización de movimientos estudiantiles, entre ellos el FER-29, desde donde impulsó manifestaciones contra los Tratados Torrijos-Carter y denunció presuntas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La fiscal superior Geomara Guerra explicó que la decisión responde a la naturaleza permanente del delito, debido a que la víctima continúa desaparecida casi cinco décadas después de los hechos.

“La desaparición forzada es un tipo penal que el Código contempla como imprescriptible. La acción penal no prescribe, ni la pena tampoco”, indicó.

“Cuando esa investigación se tuvo en 1990, se hablaba de delito contra la vida. El asunto aquí es que la joven Rita Wald no ha aparecido. Desde 1977 está desaparecida; por ello ordenamos la indagatoria y la detención provisional por desaparición forzada, al tratarse de un delito que ha continuado en el tiempo. Ella, al no aparecer, continúa desaparecida”, afirmó la fiscal.

Guerra explicó que el caso fue reclasificado como desaparición forzada porque, según el tipo penal vigente, existe responsabilidad cuando hubo intervención o tolerancia del Estado frente a la desaparición.

“El tipo penal incluso indica que cuando hay algún tipo de intervención por parte del gobierno, o la aquiescencia del Estado, al no haberse investigado como se debió durante la dictadura la desaparición forzada de Rita Wald, eso le da esta característica de desaparición forzada”, sostuvo.

Garzola deberá explicar su relación con los hechos

Respecto a la investigación, Guerra señaló que uno de los elementos considerados por el Ministerio Público fue que Garzola habría sido una de las últimas personas que tuvo contacto con la dirigente estudiantil antes de su desaparición.

“Ese es uno de los elementos que se tomó en cuenta en la investigación para solicitar esa indagatoria”, manifestó.

Añadió que el propósito de la diligencia es esclarecer lo ocurrido antes y después de la desaparición de Wald.

“La indagatoria es para que explique sobre todo los hechos que se produjeron en esa fecha y lo que ocurrió posteriormente a la desaparición de la joven Rita Wald”, precisó.

Deportado desde Nicaragua

La Oficina Central Nacional de Interpol Panamá informó este 24 de julio que Garzola fue deportado desde Nicaragua y aprehendido a su llegada al país.

Garzola era requerido por la justicia mediante una notificación roja de Interpol, emitida por Panamá el 7 de julio de 2025.

Fue localizado en la ciudad de Managua el 30 de julio de 2025, como resultado de la cooperación policial entre ambos países.

Tras su arribo a territorio panameño, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso penal.