Neftalí Zamora da su voto a Grace Hernández pese a salir de Vamos

El diputado Neftalí Zamora sorprendió este miércoles 1 de julio durante la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional al votar por la diputada Grace Hernández, pese a haber sido expulsado recientemente de la bancada Vamos.

Tras su salida del colectivo independiente, se esperaba que Zamora respaldara la candidatura de Shirley Castañedas, quien finalmente fue electa presidenta de la Asamblea Nacional con 42 votos.

La expectativa surgía porque los diputados Manuel Samaniego, Carlos Saldaña y Manuel Cheng, quienes también fueron parte de la bancada bancada Vamos, sí apoyaron la candidatura de Castañeda.

Sin embargo, Zamora optó por votar por Grace Hernández, candidata respaldada por las bancadas de Vamos y del Movimiento Otro Camino (MOCA), marcando distancia de la decisión tomada por los otros tres diputados.

La elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional continúa desarrollándose, con la ya confirmada victoria de Shirley Castañedas, quien dirigirá la Asamblea Nacional durante el período legislativo 2026-2027.