Diputado Camacho asegura que Shirley Castañedas tiene más de 40 votos para presidir la Asamblea Nacional

El diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, aseguró este miércoles 1 de julio que la diputada Shirley Castañedas cuenta con los votos suficientes para convertirse en la próxima presidenta de la Asamblea Nacional, al estimar que su candidatura supera el respaldo de 40 diputados.

A pocas horas de la instalación del nuevo período legislativo, Camacho afirmó que Castañedas llegará fortalecida a la elección y consideró que el apoyo que recibiría representa una reivindicación de la candidatura que presentó el año pasado.

“Yo creo que Shirley Castañedas va a tener una mayoría amplia para ser electa presidenta de la Asamblea a partir de este primero de julio. Eso reivindica esa candidatura que se dio el año pasado, cuando no logró los votos, y reafirma nuestro compromiso de servir a los panameños, siendo la prioridad de este trabajo en la Asamblea, indistintamente de quién sea presidente o presidenta”, manifestó.

En declaraciones ofrecidas a Telemetro Reporta, el diputado sostuvo que, según sus cálculos, la candidata oficialista obtendría más de 40 votos.

“Estimo que Shirley Castañedas debe tener arriba de 40 votos. Pueden ser 41 votos, pueden ser más”, señaló.

Camacho también se refirió a la posición que podrían adoptar otras bancadas que aún no habían anunciado públicamente su decisión, entre ellas los partidos Panameñista y Revolucionario Democrático (PRD).

Sobre los panameñistas, indicó que, tras la salida de la candidatura del diputado Jorge Herrera, el colectivo tendría tres caminos: respaldar a Castañedas, apoyar la candidatura de Grace Hernández o abstenerse durante la votación.

Respecto al PRD, recordó que esa bancada ya respaldó a Castañedas el año pasado, aun cuando no contaba con los votos necesarios para alcanzar la presidencia del Legislativo.

“La bancada del PRD, a sabiendas de que no teníamos los votos, apoyó a Shirley Castañedas. No veo ahora por qué, teniendo los votos, no vaya a apoyarla”, afirmó.

Las declaraciones de Camacho se producen en medio de una intensa jornada de negociaciones para definir la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional.

En las últimas horas, el diputado Betserai Richards retiró su candidatura a la presidencia del Legislativo y anunció su respaldo a Grace Hernández, luego de un acuerdo alcanzado entre las bancadas de Vamos y del Movimiento Otro Camino (MOCA).

Camacho consideró que esa decisión respondió a diferencias internas entre ambos bloques y aseguró que la candidatura inicial de Richards habría sido descartada por presiones políticas.

“La candidatura que había anunciado Betserai fue vetada. Si él había anunciado que sería candidato y ya no lo es porque hubo un acuerdo entre Vamos y MOCA, tengo que concluir que el nuevo nombre surge producto de un veto”, expresó.

No obstante, sostuvo que esos movimientos no alterarían el panorama de la elección, pues, a su juicio, la ventaja de Shirley Castañedas se mantiene.

El diputado también señaló que la Asamblea debe priorizar los acuerdos para enfrentar los principales desafíos del país, entre ellos el desempleo y la necesidad de impulsar un crecimiento económico que genere más oportunidades laborales.

La Asamblea Nacional elegirá este miércoles 1 de julio a la junta directiva que dirigirá el Órgano Legislativo durante el período 2026-2027.

Según las proyecciones expresadas por Camacho, Shirley Castañeda llega a la votación como la principal favorita para ocupar la presidencia del hemiciclo.