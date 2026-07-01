Betserai Richards retira su candidatura a la Presidencia de la Asamblea y respalda a Grace Hernández

El diputado Betserai Richards anunció en la mañana de este miércoles 1 de julio que retiró su aspiración a la Presidencia de la Asamblea Nacional para el período 2026-2027 y manifestó su respaldo a la candidatura de la diputada Grace Hernández.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Richards explicó que tomó la decisión atendiendo la solicitud de las bancadas de Vamos y del Movimiento Otro Camino (MOCA), con el objetivo de unificar el respaldo en favor de Hernández.

“Atendiendo la solicitud de las bancadas de VAMOS y MOCA, de desistir de mi aspiración a la Presidencia de la Asamblea 2026-2027, para concentrar el respaldo en la candidatura de mi compañera Grace Hernández, he decidido retirar mi aspiración y respaldar su postulación”, expresó el diputado.

Richards agradeció el apoyo recibido por parte de los diputados que respaldaron su candidatura durante los últimos días.

“Agradezco a los compañeros diputados que depositaron su confianza en mí y me expresaron su respaldo”, señaló.

Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar trabajando por una Asamblea Nacional independiente y transparente.

“Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando, desde cualquier espacio, por una Asamblea independiente, transparente y al servicio del pueblo”, indicó.

La decisión se produce luego de que la bancada del Movimiento Otro Camino (MOCA) anunciara un acuerdo para respaldar la candidatura Grace Hernández como candidata a la Presidencia de la Asamblea Nacional, en la noche de del pasado martes 30 de junio.

Tras más de ocho horas de reuniones llas dos bancadas decidieron apoyar Hernández y descartar la candidatura del diputado Betsaria Richards, quien en la mañana anunció que sería el candidato de MOCA.

La Bancada Seguimos había anunciado en la mañana del martes 30 de junio la postulación del diputado Betserai Richards como candidato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027, con la promesa de impulsar “un liderazgo basado en la independencia, la transparencia, el diálogo y la construcción de consensos en beneficio del país”.

La elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional se llevará a cabo hoy miércoles 1 de julio, cuando los diputados escogerán a las autoridades que dirigirán el Legislativo durante el período 2026-2027.