Vamos y MOCA anuncian respaldo a Grace Hernández para presidir la Asamblea

La coalición Vamos y el Movimiento Otro Camino (MOCA) anunciaron la noche de este martes 30 de junio un acuerdo para respaldar la candidatura de Grace Hernández a la presidencia de la Asamblea Nacional.

Tras más de ocho horas de reuniones los diputados de las dos bancadas decidieron apoyar Hernández y descartar la candidatura del diputado Betsaria Richards, quien en la mañana anunció que sería el candidato de MOCA.

No obstante, para lograr un acuerdo se descartó a Richads. La Estrella de Panamá conoció que Vamos no deseaba respaldar a Richards, por ello se demoraron en llegar a un acuerdo.

Según un comunicado conjunto, la propuesta se completa con el diputado Lenín Ulate, de Vamos, como candidato a primer vicepresidente, y el diputado Augusto Palacios, también de Vamos, como candidato a segundo vicepresidente.

Las agrupaciones señalaron que la decisión es el resultado de un proceso de diálogo encaminado a construir un acuerdo entre ambas fuerzas políticas. Indicaron que, tras evaluar distintos perfiles y trayectorias, la candidatura de Hernández fue la que obtuvo el mayor consenso.

De acuerdo con las bancadas, uno de los factores considerados fue la necesidad de contar con un liderazgo que facilite el diálogo entre las distintas bancadas representadas en la Asamblea Nacional.

Vamos y MOCA también hicieron un llamado al resto de las fuerzas legislativas para que respalden la propuesta durante la elección de la nueva junta directiva del Parlamento.

Oficialmente al momento de redactar esta información solo existen las candidaturas de la diputada de Realizando Metas, Shirley Castañedas, y Hernández.

Durante la reanudación del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional este 1 de julio se conocerá si realmente Castañedas cuenta con el respaldo de Realizando Metas, Cambio Democrático y el Partido Revolucionario Democrático.