Diputado Herrera desistiría de su candidatura a la presidencia de la Asamblea

A dos semanas de que inicie el tercer periodo legislativo en la Asamblea Nacional, empieza a moverse el tablero a favor de una candidatura del partido oficialista Realizando Metas para la presidencia del Órgano del Estado.

Fuentes consultadas por La Estrella de Panamá revelaron que el diputado y presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, desistiría de su aspiración a la reelección porque, entre otras razones, no contaría con el respaldo unitario de la coalición Vamos como consecuencia de la fragmentación de la bancada y porque algunos sienten que el panameñista no cumplió con las promesas que lo llevaron a la presidencia el año pasado.

Un diputado, que prefirió no ser citado, dijo que si el partido oficialista llega con su candidato propio, la posibilidad de que Herrera gane es mínima y solo sería posible con el apoyo total de los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), una alianza que no cuenta con el respaldo mayoritario de la bancada panameñista.

A esta realidad se suma que la bancada del PRD terminaría apoyando a la candidata de Realizando Metas, Shirley Castañedas, dijo un diputado.

Herrera logró ganar la presidencia de la Asamblea el año pasado mediante una alianza de diputados de varias bancadas, incluida la de Vamos, en una negociación que se mantuvo hasta horas de la madrugada del 1 de julio.

Ahora, la reelección de Herrera solo se garantizaría con los 15 votos de Vamos, los 12 del PRD, los ocho de la propia bancada del Partido Panameñista y uno de la bancada mixta. Algo que, en este momento, es poco probable porque la bancada de Vamos aún analiza la posibilidad de presentar un candidato propio.

“Aún no hemos tomado la decisión definitiva. Queda sobre la mesa la posibilidad de ir con candidato propio. Estamos en conversaciones”, dijo el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos.

Un diputado del panameñismo dijo que tendrían que decidir entre el candidato de Vamos o Castañedas, o simplemente abstenerse, lo que dejaría al partido oficialista con claras opciones de ganar la presidencia de la Asamblea para el próximo periodo legislativo, un periodo que estará marcado por los proyectos que busca impulsar el Gobierno para dinamizar la economía.

Otras bancadas, como la de Seguimos, siguen viendo los toros desde la barrera y alegan que se sentarán a conversar con todos los que finalmente decidan buscar la presidencia de la Asamblea.

El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, informó que tienen programado un encuentro con la diputada Shirley Castañedas y que para hoy está prevista una reunión con la bancada de Vamos.

El próximo 1 de julio, cuando se instale el tercer periodo legislativo, los 71 diputados deberán elegir la nueva junta directiva de la Asamblea, conformada por un presidente y dos vicepresidentes. Actualmente, la directiva está integrada por Jorge Herrera, del Partido Panameñista, como presidente; Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático, como primer vicepresidente; y Eliécer Castrellón, del Partido Popular, como segundo vicepresidente. Este último forma parte de la bancada mixta, integrada también por los partidos Alianza y Molirena.

La Estrella de Panamá intentó obtener una reacción del diputado Herrera, pero no contestó el mensaje que fue enviado por WhatsApp.