Sin sorpresas | Dana Castañeda es elegida diputada presidenta de la Comisión de Credenciales

La diputada del oficialista partido Realizando Metas Dana Castañeda fue electa la mañana de este miércoles 13 de agosto para presidir la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional.

Castañeda, quien la pasada legislatura fue la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, se impuso por cinco votos a su oponente el diputado de la bancada Vamos Augusto Palacios, quien solo obtuvo cuatro votos.

Como era de esperarse los diputados Ariel Vallarino, Benicio Robinson, Arquesio Arias y Joan Guevara votaron por Castañeda.

El quinto voto fue de Castañeda, quien voto por su candidatura.

Las comisiones de Credenciales y Gobierno fueron las dos en la que las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional no lograron consensos.

Debido a la falta de un acuerdo la configuración de las comisiones mencionadas se votó en el pleno de la Asamblea Nacional.

Como vicepresidente fue electo el diputado del partido Realizando Metas, Ariel Vallarino.

Además, fue seleccionado como secretario de la junta directiva de esta comisión el perredista Arquesio Arias.

Esta es la comisión que tendría a su cargo la reforma a la Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Además, es la comisión en la cual los llamados 37, que apoyaron la candidatura del panameñista Jorge Herrera, como diputado presidente de la Asamblea Nacional, no tienen el control de la presidencia de la junta directiva.

Castañeda recordó que la Comisión de Credenciales no debe obstaculizar la ratificación de las designaciones enviadas por el presidente José Raúl Mulino.

La diputada coclesana detalló que en la citada comisión existen por discutir 14 proyectos de ley.