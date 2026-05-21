Ilya Espino de Marotta, la primera mujer en timonear el Canal en los próximos 7 años

Durante los próximos 7 años, Ilya Espino de Marotta es la nueva administradora del Canal de Panamá , así lo informó el presidente de la república, José Raúl Mulino , incluso antes de que lo hiciera la directiva del Canal de Panamá, a través de su red social de X.

Se trata de una decisión que estaba considerando los once directivos de la vía interoceánica, quienes estaban desde las 10:30 de la mañana reunidos en la sede de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para escoger al reemplazo del actual administrador, Ricaurte Vásquez, cuyo período vence en septiembre.

Espino de Marotta es la actual subadministradora de la vía, un cargo que desempeñó desde enero de 2020.

La ingeniera comenzó su carrera en 1985 como la única ingeniera en el astillero de la División Industrial, se desempeñó como vicepresidenta de Negocios de Tránsito y como vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería durante la ejecución del Programa de Ampliación del Canal de Panamá, informa la página web de la ACP.