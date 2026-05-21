Nueva vía en Arraiján conectará Nuevo Emperador con la vía Centenario

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en el desarrollo del proyecto “Vía Forestal Centenario – Nuevo Emperador”, una obra estratégica que busca mejorar la conectividad entre el sector de Nuevo Emperador, en Arraiján, y la vía Centenario, con el objetivo de ofrecer una ruta alterna que contribuya a disminuir el congestionamiento vehicular en Panamá Oeste.

La iniciativa contará con una inversión de 23 millones 207 mil 457 dólares con 87 centésimos, aprobada por el Consejo de Gabinete, y contempla la construcción de una carretera de 15.4 kilómetros dividida en tres ramales.

El tramo principal tendrá una extensión de 12.4 kilómetros, mientras que el ramal Burunga abarcará 2.5 kilómetros y un acceso complementario de 500 metros completará la infraestructura.

De acuerdo con el MOP, se estima que la nueva vía forestal será utilizada diariamente por unos 20 mil vehículos, convirtiéndose en una alternativa importante para los residentes de Panamá Oeste.

La carretera será de dos carriles, con un ancho de tres metros por carril y hombros de 50 centímetros a ambos lados. Además, el diseño incorpora medidas ambientales para reducir el impacto sobre el entorno natural.

Entre las características del proyecto destacan la instalación de pasos de fauna para proteger la vida silvestre y facilitar la convivencia de la infraestructura con los ecosistemas de la zona.

La obra también contempla la construcción de cuatro nuevos puentes que reemplazarán estructuras existentes sobre los ríos Burunga y Mandinga.

Según el MOP, las nuevas estructuras tendrán longitudes que oscilarán entre 18 y 26 metros y estarán acompañadas de estándares modernos de seguridad vial.

La carretera contará con carpeta de hormigón asfáltico de ocho centímetros y otros elementos orientados a mejorar la movilidad y la seguridad de los conductores.

Bajo la Resolución N.° 145-24, el Gobierno autorizó mediante procedimiento excepcional la contratación del Consorcio Nuevo Emperador, integrado por Asfaltos Panameños, S.A. y Constructora Nova, S.A., para desarrollar el diseño y construcción de la nueva vía junto al MOP.

Previo al inicio formal de las obras, la entidad contrató a la empresa Fatutto, S.A. para ejecutar labores de saneamiento, limpieza de servidumbre y remoción de artefactos sin detonar en las áreas donde se desarrollará el proyecto.

Posteriormente se avanzará con los estudios de impacto ambiental y los diseños definitivos.