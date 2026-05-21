Salud pública: Washington centraliza ingreso de pasajeros por alerta de ébola

El gobierno de Estados Unidos ordenó que todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que hayan estado recientemente en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur ingresen únicamente por el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles, en Virginia, como parte de nuevas medidas sanitarias por el brote de ébola.

La información la divulgó este 21 de mayo la cuenta oficial @TravelGov, vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según el anuncio, la medida aplica para las personas que hayan permanecido en cualquiera de esos tres países durante los 21 días previos a su llegada a territorio estadounidense.

Las autoridades indicaron que en el aeropuerto de Dulles se aplicará una “detección mejorada de salud pública”, coordinada entre los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.

El gobierno estadounidense precisó que el requisito alcanza a todos los pasajeros incluidos en la categoría, incluso ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, lo que refleja el nivel de alerta sanitaria activado por Washington.

La comunicación oficial no detalló cuánto tiempo permanecerá vigente la medida ni especificó el número de casos vinculados al brote de ébola que motivó el endurecimiento de los controles.

Las autoridades también advirtieron a los viajeros sobre posibles cambios o cancelaciones de vuelos debido a la nueva disposición.

La decisión ocurre en medio de la vigilancia internacional por posibles contagios transfronterizos asociados al virus del ébola, una enfermedad altamente infecciosa que provocó emergencias sanitarias globales en años anteriores.