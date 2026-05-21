Estas son las 5 claves que debes leer hoy | 21 de mayo

Golpes de calor podrían convertirse en una emergencia médica en Panamá

El Ministerio de Salud encendió las alarmas por el aumento de temperaturas y advirtió que la exposición prolongada al calor podría derivar en cuadros severos de salud, incluidos golpes de calor potencialmente mortales.

Las autoridades pidieron evitar actividades bajo el sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., reforzar la hidratación y estar atentos a síntomas como mareos, desmayos y calambres.

Mulino frena exportación eléctrica a Costa Rica por conflicto comercial

El presidente José Raúl Mulino anunció que Panamá no incrementará por ahora la venta de energía a Costa Rica, en medio de tensiones relacionadas con restricciones comerciales.

El mandatario dejó claro que mientras persistan obstáculos en la relación comercial, no habrá avances en materia energética.

Mulino revela qué hablará con María Corina Machado

José Raúl Mulino confirmó que sostendrá una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien solicitó la cita hace varias semanas.

El mandatario adelantó que busca conocer la visión de Machado sobre el futuro democrático de Venezuela y reiteró que la situación venezolana continúa siendo una preocupación regional.

Mulino no irá al juego inaugural del Mundial, pero promete pantallas gigantes

El presidente aseguró que no asistirá al partido inaugural del Mundial y señaló que prefiere vivir el torneo junto a los panameños desde el país.

Como parte de la iniciativa, adelantó la instalación de pantallas gigantes en la ciudad de Panamá para que la población pueda seguir los partidos de la selección.

Las señales que podrían advertir un riesgo de feminicidio

Amenazas directas, control obsesivo, acoso tras una ruptura y violencia física progresiva figuran entre las alertas identificadas por especialistas como factores de riesgo en casos de feminicidio.

Expertos advierten que reconocer estos patrones puede ser determinante para prevenir situaciones extremas.