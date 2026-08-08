Gobierno traslada 70 toneladas de materiales para construir seis viviendas en Río de Veraguas

El Gobierno Nacional inició este viernes el traslado de aproximadamente 70 toneladas de materiales de construcción destinadas a seis nuevas viviendas para familias de Río de Veraguas afectadas por el mal tiempo, informó el Ministerio de Gobierno.

La operación partió desde el muelle de Colón y contempla el envío de seis kits completos con paneles, cemento, bloques, acero, láminas de zinc y biodigestores, informó el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez.

De acuerdo con la información oficial, la comunidad de Río de Veraguas carece de acceso por carretera, por lo que el traslado requiere apoyo logístico especial.

La movilización cuenta con respaldo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), entidad encargada del transporte de los materiales que deberán llegar a la comunidad en los próximos días para iniciar la construcción de las viviendas.

Durante la actividad, la viceministra de la Presidencia, Viena Luque, supervisó el embarque desde Colón.

La información oficial publicada este sábado 8 de agosto, no detalla el costo de la obra, la fecha prevista de entrega de las viviendas ni la cantidad total de personas beneficiadas por el proyecto.