Caída libre partidaria: Colectivos pierden el control y bajan al 48.80% del electorado

El retroceso afecta de manera transversal a casi todo el espectro político. La mayor sangría la registró el <a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático (PRD)</a>, cuya militancia cayó de 579,867 a <b>551,473</b> miembros, lo que equivale a la baja de 28,394 firmas. En la misma línea descendente se ubicó el oficialista <a href="/tag/-/meta/rm-partido-realizando-metas">Realizando Metas (RM)</a>; a pesar de ejercer la jefatura del Ejecutivo, el partido de gobierno perdió 10,188 inscritos en el último año, descendiendo a un piso de <b>278,683</b> cotizantes.El desencanto ciudadano salpicó con fuerza a los colectivos tradicionales de mediana envergadura. <a href="/tag/-/meta/cd-partido-cambio-democratico">Cambio Democrático (CD)</a> reportó un estancamiento con tendencia a la baja, al ceder 1,298 afiliados para fijar su número en <b>260,499</b> adherentes. Por su parte, el <a href="/tag/-/meta/molirena-movimiento-liberal-republicano-nacionalista">Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena)</a> sufrió un severo recorte en sus filas: pasó de 81,780 miembros en julio de 2025 a <b>78,505</b> en julio de 2026, perdiendo 3,275 firmas en el proceso.En el renglón de los partidos con menor caudal, el <a href="/tag/-/meta/partido-popular">Partido Popular (PP)</a> retrocedió a <b>20,909</b> afiliados, lo que significa 587 firmas menos que el año anterior. En contraste, el <a href="/tag/-/meta/partido-alianza">Partido Alianza</a> mostró una parálisis absoluta al sumar un exiguo grupo de 229 nuevos miembros, situándose en un acumulado de <b>26,016</b> firmas.Los únicos incrementos contundentes dentro de los partidos tradicionales los capitalizaron el <a href="/tag/-/meta/partido-panamenista">Partido Panameñista</a>, que escaló de 222,159 a <b>236,203</b> inscritos (un alza de 14,044 firmas), y el <a href="/tag/-/meta/moca-movimiento-otro-camino">Movimiento Otro Camino (MOCA)</a>, que sumó 11,141 nuevos miembros para alcanzar los <b>45,640</b> afiliados.