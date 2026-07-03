Caída libre partidaria: Colectivos pierden el control y bajan al 48.80% del electorado

El mapa político de Panamá sigue variando luego de dos años de los últimos comicios generales. De acuerdo con el más reciente corte estadístico oficial del Tribunal Electoral (TE), los ciudadanos independientes o no inscritos en partidos políticos se consolidaron como la mayoría absoluta del país, al alcanzar el 51.20% del padrón. Con este giro, las estructuras partidarias legalmente constituidas y en formación perdieron el control de la mitad del electorado y quedaron relegadas a una fuerza menor equivalente al 48.80%. Las cifras adquieren mayor relevancia al analizar el volumen total del Registro Electoral, el cual escaló a 3,176,866 ciudadanos en esta última actualización; esto representa un crecimiento de 172,783 nuevos votantes potenciales en comparación con los 3,004,083 habilitados para las elecciones generales de 2024. Sin embargo, mientras el universo de electores se expandió, las filas de los partidos hicieron lo contrario: el padrón global de afiliados se contrajo a 1,550,083 personas al 2 de julio de 2026. La pérdida neta fue de 24,832 miembros en doce meses, frente a las 1,574,915 firmas que contabilizaba la institución al 3 de julio de 2025. Este éxodo de los libros políticos coincide con el debate en la Asamblea Nacional de una serie de polémicas reformas electorales, las cuales pretenden elevar la vara para la creación de nuevos colectivos de un 2% a un 3% de los votos válidos de la última elección. Dicha modificación incrementaría de 45,503 a cerca de 69,000 el número de firmas necesarias para formalizar un partido.

Éxodo masivo en las cúpulas

El retroceso afecta de manera transversal a casi todo el espectro político. La mayor sangría la registró el Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuya militancia cayó de 579,867 a 551,473 miembros, lo que equivale a la baja de 28,394 firmas. En la misma línea descendente se ubicó el oficialista Realizando Metas (RM); a pesar de ejercer la jefatura del Ejecutivo, el partido de gobierno perdió 10,188 inscritos en el último año, descendiendo a un piso de 278,683 cotizantes. El desencanto ciudadano salpicó con fuerza a los colectivos tradicionales de mediana envergadura. Cambio Democrático (CD) reportó un estancamiento con tendencia a la baja, al ceder 1,298 afiliados para fijar su número en 260,499 adherentes. Por su parte, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) sufrió un severo recorte en sus filas: pasó de 81,780 miembros en julio de 2025 a 78,505 en julio de 2026, perdiendo 3,275 firmas en el proceso. En el renglón de los partidos con menor caudal, el Partido Popular (PP) retrocedió a 20,909 afiliados, lo que significa 587 firmas menos que el año anterior. En contraste, el Partido Alianza mostró una parálisis absoluta al sumar un exiguo grupo de 229 nuevos miembros, situándose en un acumulado de 26,016 firmas. Los únicos incrementos contundentes dentro de los partidos tradicionales los capitalizaron el Partido Panameñista, que escaló de 222,159 a 236,203 inscritos (un alza de 14,044 firmas), y el Movimiento Otro Camino (MOCA), que sumó 11,141 nuevos miembros para alcanzar los 45,640 afiliados.

Evolución y cierre de espacios