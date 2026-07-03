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En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del Gordito del Zodíaco de este viernes 3 de julio de 2026

En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del Gordito del Zodíaco de este viernes 3 de julio de 2026
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 03/07/2026 13:30
Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.

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La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá estableció para este viernes 3 de julio de 2026, el desarrollo del sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de Geminis.

Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.

Primer Premio:

Letras:

Serie:

Folio:

Segundo Premio:

Tercer Premio:

¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la Lotería de Panamá?

El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más populares de la Lotería de Panamá, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares.

Características del sorteo:

- Se realiza el último viernes de cada mes.

- Cada billete tiene un símbolo zodiacal diferente, lo que le da su nombre.

- Ofrece un premio mayor de varios millones de dólares.

- Existen diferentes premios secundarios y reembolsos.

- El costo del billete es de $2.00 dólares

Este sorteo es muy esperado por los panameños, porque ofrece mejores oportunidades de ganar grandes premios en comparación con los sorteos semanales de la lotería panameña.

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