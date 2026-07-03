Unachi recorta sobresueldos y despedirá personal ante histórica crisis de $34 millones

La <a href="/tag/-/meta/unachi-universidad-autonoma-de-chiriqui">Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi)</a> reconoció que atraviesa la crisis presupuestaria y financiera más severa de su historia institucional. Mediante un comunicado oficial emitido este 3 de julio de 2026, la rectoría de la casa de estudios superiores confirmó un recorte presupuestario acumulado superior a los <b>$34 millones</b> entre los años 2025 y 2026.Esta reducción de fondos, calificada por la institución como un hecho <i>'sin precedentes entre las universidades estatales de Panamá'</i>, compromete de manera directa la sostenibilidad de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión en la provincia de Chiriquí.Ante la gravedad de la situación, y bajo la presión de las autoridades fiscalizadoras nacionales —incluyendo la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Meduca)—, la Unachi anunció la adopción inmediata de un plan de austeridad estricto. Las entidades del <a href="/tag/-/meta/organo-ejecutivo">Órgano Ejecutivo</a> condicionaron la conformación de una Mesa Técnica conjunta de rescate a que la universidad realice ajustes inmediatos en sus gastos operativos.Entre las medidas de aplicación inmediata destaca la eliminación total de los sobresueldos y gastos de representación asignados a las autoridades superiores de la universidad, así como de los decanos y directores de los centros regionales universitarios. Asimismo, se aplicarán una reducción del<b> 40%</b> a los sobresueldos correspondientes al personal que desempeña cargos de dirección.El plan de contingencia también golpea la estructura de recursos humanos de la institución.<b> La rectoría ordenó el congelamiento de todas las acciones de personal</b>, lo que frena reclasificaciones, nombramientos y licencias con sueldo. Además, el documento oficial confirma que iniciará la desvinculación de personal administrativo como parte de un proceso de reorganización institucional orientado a disminuir el gasto operativo, bajo el marco de la Ley 62 de 2008 que regula la <a href="/tag/-/meta/carrera-administrativa">Carrera Administrativa</a>.A corto y mediano plazo, la administración del rector encargado, <b>Pedro González Beermann</b>, propuso una estrategia de recuperación que incluye la revisión de la Ley 4 de 2006 (que organiza la Unachi) y del Estatuto Universitario para adecuarlos a la realidad financiera actual. Del mismo modo, se diseñará un plan de retiro voluntario consensuado con las asociaciones de profesores y empleados para asegurar una reducción ordenada de la planilla, y se procederá con la implementación plena de la Carrera Administrativa Universitaria.Las autoridades superiores recalcaron que estas medidas son el resultado de un análisis técnico y responsable del estado de sus finanzas, manifestando que no son decisiones adoptadas a la ligera sino acciones forzadas para enfrentar la difícil coyuntura económica.