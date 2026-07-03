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Unachi recorta sobresueldos y despedirá personal ante histórica crisis de $34 millones

Sede central de la Unachi en David, Chiriquí, instalación que enfrenta un drástico ajuste operativo debido a un recorte superior a los $34 millones.
Sede central de la Unachi en David, Chiriquí, instalación que enfrenta un drástico ajuste operativo debido a un recorte superior a los $34 millones. Cedida | Unachi
Por
Mileika Lasso
  • 03/07/2026 13:04
La Universidad Autónoma de Chiriquí sufre un recorte histórico de $34 millones y activa un drástico plan de austeridad forzado por el MEF

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La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) reconoció que atraviesa la crisis presupuestaria y financiera más severa de su historia institucional. Mediante un comunicado oficial emitido este 3 de julio de 2026, la rectoría de la casa de estudios superiores confirmó un recorte presupuestario acumulado superior a los $34 millones entre los años 2025 y 2026.

Esta reducción de fondos, calificada por la institución como un hecho “sin precedentes entre las universidades estatales de Panamá”, compromete de manera directa la sostenibilidad de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión en la provincia de Chiriquí.

Ante la gravedad de la situación, y bajo la presión de las autoridades fiscalizadoras nacionales —incluyendo la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Meduca)—, la Unachi anunció la adopción inmediata de un plan de austeridad estricto. Las entidades del Órgano Ejecutivo condicionaron la conformación de una Mesa Técnica conjunta de rescate a que la universidad realice ajustes inmediatos en sus gastos operativos.

Entre las medidas de aplicación inmediata destaca la eliminación total de los sobresueldos y gastos de representación asignados a las autoridades superiores de la universidad, así como de los decanos y directores de los centros regionales universitarios. Asimismo, se aplicarán una reducción del 40% a los sobresueldos correspondientes al personal que desempeña cargos de dirección.

El plan de contingencia también golpea la estructura de recursos humanos de la institución. La rectoría ordenó el congelamiento de todas las acciones de personal, lo que frena reclasificaciones, nombramientos y licencias con sueldo. Además, el documento oficial confirma que iniciará la desvinculación de personal administrativo como parte de un proceso de reorganización institucional orientado a disminuir el gasto operativo, bajo el marco de la Ley 62 de 2008 que regula la Carrera Administrativa.

A corto y mediano plazo, la administración del rector encargado, Pedro González Beermann, propuso una estrategia de recuperación que incluye la revisión de la Ley 4 de 2006 (que organiza la Unachi) y del Estatuto Universitario para adecuarlos a la realidad financiera actual. Del mismo modo, se diseñará un plan de retiro voluntario consensuado con las asociaciones de profesores y empleados para asegurar una reducción ordenada de la planilla, y se procederá con la implementación plena de la Carrera Administrativa Universitaria.

Las autoridades superiores recalcaron que estas medidas son el resultado de un análisis técnico y responsable del estado de sus finanzas, manifestando que no son decisiones adoptadas a la ligera sino acciones forzadas para enfrentar la difícil coyuntura económica.

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