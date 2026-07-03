Hallan muerto al representante de Barrio Colón

El representante de Barrio Colón, Héctor Zambrano, fue encontrado muerto en su apartamento en el corregimiento de San Francisco, en Panamá.

Las autoridades correspondientes comenzaron las investigaciones para determinar las causas de la muerte.

De acuerdo con los reportes preliminares, fue localizado por un familiar.

Zambrano fue aprehendido en la operación Retorno 2.0, por una investigación de presunta corrupción en un caso vinculado con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Además, antes de ejercer al cargo de edil fungió como director de Becas y Asistencia Educativa.