Caso Pase-U: Juez decreta medidas cautelares a exfuncionario del Ifarhu y comerciante

Un exfuncionario del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu) y un comerciante han sido imputados por peculado doloso agravado en el caso de otorgación de becas en Panamá Este.

La jueza de garantía, Yazmín Jaén, decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario, prohibición de salida del país y prohibición de acercarse a cualquier agencia del Ifarhu o coimputados al exdirector de la agencia regional del Ifarhu.

Mientras que al comerciante se le impusieron las medidas cautelares de reporte periódico los lunes y jueves de cada semana, impedimento de salida del país, entregar el pasaporte al Ministerio Público, y prohibición de acercarse a cualquier agencia del Ifarhu y de personas coindiciados o coimputados.

Esta investigación se remonta a junio de 2022 y se estima una lesión patrimonial de más de 145 mil dólares en perjuicio del Estado. Una auditoría de la Contraloría General de la República reflejó irregularidades en la tramitación de cientos de cheques y tarjetas Clave que correspondían a los programas de becas del Ifarhu y al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U).

Los cheques eran endosados a nombre de comerciantes locales, y no de los beneficiarios de las becas. De acuerdo a la investigación, los fondos eran canjeados de forma ilícita en los comercios.