ASEP multa a empresas de Naturgy con más de $68 millones por fallas eléctricas

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó este viernes 12 de junio que impuso multas por más de $68.2 millones a las distribuidoras eléctricas EDEMET y EDECHI, subsidiarias de Naturgy en Panamá, por incumplimientos en los indicadores de calidad del servicio registrados entre 2019 y 2024.

Según la entidad reguladora, las sanciones fueron resultado de un proceso técnico y legal que permitió comprobar fallas reiteradas en la prestación del servicio eléctrico que afectaron a usuarios en distintas regiones del país.

La ASEP indicó que las multas están relacionadas con incumplimientos en los estándares de calidad exigidos a las distribuidoras y forman parte de una estrategia de fiscalización más estricta sobre las empresas reguladas.

La administradora general de la entidad, Zelmar Rodríguez Crespo, afirmó que la medida busca exigir responsabilidades y proteger los derechos de los usuarios. “Nuestro compromiso es claro: defender los derechos de los usuarios y exigir un servicio eléctrico de calidad para todos”, señaló.

Uno de los puntos destacados por la institución es que las sanciones no serán trasladadas a la tarifa eléctrica que pagan los clientes. La ASEP sostuvo que el propósito de las multas es que las empresas corrijan los incumplimientos detectados, fortalezcan su infraestructura y mejoren la calidad del servicio.

La entidad también informó que las mejoras que deban ejecutar las distribuidoras estarán sujetas a supervisión regulatoria para verificar que se traduzcan en beneficios concretos para los usuarios.

Las sanciones abarcan incumplimientos registrados durante los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Sin embargo, la ASEP no detalló en el comunicado el monto correspondiente a cada empresa ni los indicadores específicos que dieron origen a las multas.

La autoridad reguladora anunció que continuará informando sobre las acciones de seguimiento y las medidas correctivas que deberán adoptar las compañías eléctricas para elevar la calidad del servicio en el país.