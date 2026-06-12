ASEP multa a empresas de Naturgy con más de $68 millones por fallas eléctricas

La <b><a href="/tag/-/meta/asep-autoridad-de-servicios-publicos">Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)</a></b> informó este viernes 12 de junio que impuso multas por más de <b>$68.2 millones</b> a las distribuidoras eléctricas EDEMET y EDECHI, subsidiarias de <b><a href="/tag/-/meta/naturgy">Naturgy</a></b> en Panamá, por incumplimientos en los indicadores de calidad del servicio registrados entre 2019 y 2024.Según la entidad reguladora, las sanciones fueron resultado de un proceso técnico y legal que permitió comprobar <b>fallas reiteradas en la prestación del servicio eléctrico</b> que afectaron a usuarios en distintas regiones del país.La ASEP indicó que las multas están relacionadas con incumplimientos en los estándares de calidad exigidos a las distribuidoras y forman parte de una estrategia de fiscalización más estricta sobre las empresas reguladas.La administradora general de la entidad, <b><a href="/tag/-/meta/zelmar-rodriguez">Zelmar Rodríguez Crespo</a></b>, afirmó que la medida busca exigir responsabilidades y proteger los derechos de los usuarios.<i> 'Nuestro compromiso es claro: defender los derechos de los usuarios y exigir un servicio eléctrico de calidad para todos'</i>, señaló.Uno de los puntos destacados por la institución es que las sanciones no serán trasladadas a la tarifa eléctrica que pagan los clientes. La ASEP sostuvo que el propósito de las multas es que las empresas corrijan los incumplimientos detectados, fortalezcan su infraestructura y mejoren la calidad del servicio.La entidad también informó que las mejoras que deban ejecutar las distribuidoras estarán sujetas a supervisión regulatoria para verificar que se traduzcan en beneficios concretos para los usuarios.Las sanciones abarcan incumplimientos registrados durante los años <b>2019, 2020, 2021, 2022, 2023 </b>y<b> 2024</b>. Sin embargo, la ASEP no detalló en el comunicado el monto correspondiente a cada empresa ni los indicadores específicos que dieron origen a las multas.La autoridad reguladora anunció que continuará informando sobre <b>las acciones de seguimiento y las medidas correctivas </b>que deberán adoptar las compañías eléctricas para elevar la calidad del servicio en el país.