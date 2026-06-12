Canadá vs Bosnia y Herzegobina

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No hay falta sigue el juego
Tiro libre para Canadá
los fanáticos piden el gol de Canadá
Tiro de esquinas para Canadá
Ataca Canadá dentro del área
Tiro libre para Canadá
Momentos de hidratación para los jugadores
Van 22 minutos del partido
Caras largas entre la afición canadiense
Goooooollllll de Bosnia
Saque de esquina
Ahora el balón es para Bosnia
Balón en la zona defensiva
Tras una jugada combinada se salva la selección de Bosnia
Ahora la acción es del lado de la portería de Bosnia
Ataca la selección de Canadá dentro del área
Canadá recibe su primera tarjeta amarilla en este Mundial 2026
Primera tarteja amarilla del partido
Primeros 10 minutos del juego
Lateral izquierdo para Canadá
Nuevamente Canadá domina el balón
Hasta el momento no hay claro dominio del balón
Saque de portería para Canadá
Bosnia intenta una jugada, pero lanzan la pelota fuera del campo
Tiro libre para Bosnia
Tiro de esquinas de Canadá
Listos para el pitazo inicial
Ya se escuchan los himnos nacionales de Canadá y Bosnia
En breve se inicia el encuentro
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