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Fútbol

Canadá vs Bosnia y Herzegobina

Hoy fue la ceremonia de inauguración en Canadá
Hoy fue la ceremonia de inauguración en Canadá AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 12/06/2026 13:14
La Selección Nacional de Canadá se enfrenta a su similar de Bosnia y Herzegobina en la inauguración del Mundial 2026. El encuentro será en el estadio de la ciudad de Toronto.

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No hay falta sigue el juego 

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Tiro libre para Canadá 

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los fanáticos piden el gol de Canadá

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Tiro de esquinas para Canadá

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Ataca Canadá dentro del área

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Tiro libre para Canadá

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Momentos de hidratación para los jugadores

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Van 22 minutos del partido

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Caras largas entre la afición canadiense

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Goooooollllll de Bosnia

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Saque de esquina

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Ahora el balón es para Bosnia

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Balón en la zona defensiva

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Tras una jugada combinada se salva la selección de Bosnia

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Ahora la acción es del lado de la portería de Bosnia

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Ataca la selección de Canadá dentro del área

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Canadá recibe su primera tarjeta amarilla en este Mundial 2026

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Primera tarteja amarilla del partido

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Primeros 10 minutos del juego

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Lateral izquierdo para Canadá 

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Nuevamente Canadá domina el balón

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Hasta el momento no hay claro dominio del balón

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Saque de portería para Canadá

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Bosnia intenta una jugada, pero lanzan la pelota fuera del campo

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Tiro de esquinas de Canadá

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Listos para el pitazo inicial

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