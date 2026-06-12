Deficiencias en buques de bandera panameña genera preocupación en Italia

Safety4Sea subraya que cada deficiencia registrada representa una inconformidad dentro del Sistema de Gestión de Seguridad (SMS) del buque. La repetición o acumulación de fallas constituye evidencia de una implementación ineficaz del Código Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM), lo que supone un riesgo directo para la integridad de la embarcación y la seguridad de la tripulación. El código de deficiencia más común, identificado como 15150 – ISM, incluye la recomendación de realizar una auditoría de gestión de seguridad antes de la salida del buque.