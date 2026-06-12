Deficiencias en buques de bandera panameña genera preocupación en Italia

Las detenciones de buques continúan siendo una preocupación clave para los operadores de la marina mercante panameña. De acuerdo con un análisis publicado por Safety4Sea, los hallazgos de las inspecciones de Control del Estado Portuario (PSC) realizadas en Italia durante 2025 identificaron deficiencias recurrentes de cumplimiento y seguridad que afectan directamente a la flota con bandera panameña. El informe señala que se han detectado diez áreas críticas donde el cumplimiento y la seguridad operativa requieren mayor atención. Entre ellas destacan los simulacros de incendio, la fuente de energía de emergencia, las instalaciones fijas de extinción de incendios, los sistemas de detección y alarma, así como los preparativos de lanzamiento de embarcaciones de supervivencia. Estas deficiencias técnicas y procedimentales, advierte el medio, deben ser corregidas para mantener altos estándares de seguridad marítima y evitar riesgos de detención.

Acumulación de fallas

Safety4Sea subraya que cada deficiencia registrada representa una inconformidad dentro del Sistema de Gestión de Seguridad (SMS) del buque. La repetición o acumulación de fallas constituye evidencia de una implementación ineficaz del Código Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM), lo que supone un riesgo directo para la integridad de la embarcación y la seguridad de la tripulación. El código de deficiencia más común, identificado como 15150 – ISM, incluye la recomendación de realizar una auditoría de gestión de seguridad antes de la salida del buque.

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