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Deficiencias en buques de bandera panameña genera preocupación en Italia

Se han detectado diez áreas críticas donde el cumplimiento y la seguridad operativa requieren mayor atención.
Se han detectado diez áreas críticas donde el cumplimiento y la seguridad operativa requieren mayor atención. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/06/2026 13:55
Ante este panorama, la AMP ha instruido a armadores, operadores y capitanes a reforzar el cumplimiento de las normativas internacionales, los requisitos de la administración y las mejores prácticas del sector

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Las detenciones de buques continúan siendo una preocupación clave para los operadores de la marina mercante panameña. De acuerdo con un análisis publicado por Safety4Sea, los hallazgos de las inspecciones de Control del Estado Portuario (PSC) realizadas en Italia durante 2025 identificaron deficiencias recurrentes de cumplimiento y seguridad que afectan directamente a la flota con bandera panameña.

El informe señala que se han detectado diez áreas críticas donde el cumplimiento y la seguridad operativa requieren mayor atención.

Entre ellas destacan los simulacros de incendio, la fuente de energía de emergencia, las instalaciones fijas de extinción de incendios, los sistemas de detección y alarma, así como los preparativos de lanzamiento de embarcaciones de supervivencia.

Estas deficiencias técnicas y procedimentales, advierte el medio, deben ser corregidas para mantener altos estándares de seguridad marítima y evitar riesgos de detención.

Acumulación de fallas

Safety4Sea subraya que cada deficiencia registrada representa una inconformidad dentro del Sistema de Gestión de Seguridad (SMS) del buque.

La repetición o acumulación de fallas constituye evidencia de una implementación ineficaz del Código Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM), lo que supone un riesgo directo para la integridad de la embarcación y la seguridad de la tripulación.

El código de deficiencia más común, identificado como 15150 – ISM, incluye la recomendación de realizar una auditoría de gestión de seguridad antes de la salida del buque.

Reacción

Ante este panorama, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha instruido a armadores, operadores y capitanes a reforzar el cumplimiento de las normativas internacionales, los requisitos de la administración y las mejores prácticas del sector.

Asimismo, la AMP pidió especial atención a la preparación previa a la llegada y a los procedimientos de inspección, recordando la existencia de circulares y listas de verificación que buscan mejorar el rendimiento de la flota y facilitar la apelación de deficiencias y detenciones.

El aviso también recalca la importancia de cumplir con los principales convenios internacionales, como el SOLAS, el Código ISM y las directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI), que abarcan el mantenimiento de buques, la gestión de equipos a bordo y los procedimientos de inspección.

La AMP enfatizó que las inspecciones en Italia continúan centrándose en cuatro áreas críticas:

1. Implementación efectiva del SMS.

2. programas robustos de mantenimiento.

3. Preparación exhaustiva antes de la llegada a puerto.

4. Cumplimiento continuo de los requisitos legales y operativos.

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