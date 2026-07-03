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Fútbol

EN VIVO: Australia vs. Egipto

Mohamed Salah de la selección de Egipto.
Mohamed Salah de la selección de Egipto. CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 03/07/2026 12:43
Australia y Egipto se miden en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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2:36 PM
03/07/2026

75'

Sustituciones en Australia

Es todo para Volpato e Irankunda. Ingresan Hrustic y Mohamed Touré.

2:32 PM
03/07/2026

70'

Se reanuda el partido

2:29 PM
03/07/2026

68'

Pausa de hidratación

2:29 PM
03/07/2026

67'

Cambios en Egipto

Salen Ziko y Fathi. Ingresan Hassan y Abdelmaguid.

2:25 PM
03/07/2026

62'

Partido abierto en Dallas

La anotación de Australia vuelve a cambiar el panorama del partido. Figuras como Salah o Marmoush no han aparecido en el cotejo y los australianos están dejando mejores sensaciones.

2:19 PM
03/07/2026

56'

¡Gol en propia meta de Hany y Australia ya lo empata 1-1!

¡Por fin Australia aprovecha su altura! Tiro libre por la banda izquierda, centro al punto penal y en propia meta se golea Mohamed Hany, quien impacta el esférico con la parte occipital y termina al fondo de las redes. Australia está en mejor momento y puede darle la vuelta al marcador.

2:16 PM
03/07/2026

54'

¡GOOOOOOL DE AUSTRALIA!

2:14 PM
03/07/2026

51'

Ataca más en este inicio Australia

El equipo australiano no se quiere ir de manera temprana del Mundial. Siguen presionando en alto a los egipcios. Pareciera que la mejor parte de Egipto solo fue en el tanto de Ashour y su ataque se ha visto muy mermado.

2:11 PM
03/07/2026

49'

Se reanuda el partido

2:10 PM
03/07/2026

47'

Se detiene el partido por un jugador lesionado…

2:08 PM
03/07/2026

47'

Cambio en Australia

Sale por lesión Bos e ingresa Kai Trewin.

2:07 PM
03/07/2026

46'

¡Inicia el segundo tiempo!

1:51 PM
03/07/2026

45+5'

¡Finaliza la primera parte! ¡Lo gana Egipto 0-1!

1:45 PM
03/07/2026

45'

Se agregan 5 minutos

1:41 PM
03/07/2026

40'

Egipto ya no ataca como en los primeros minutos…

Los egipcions han bajado drásticamente el ritmo en ataque. Se dedican a defender y les cuesta salir con balón controlado. Desde la anotación, apenas se han asomado en ataque.

1:35 PM
03/07/2026

34'

Australia se anima un poco más

Se ve mejor el equipos australiano. Han adelantado las líneas y ahora le cuesta un poco más a los egipcios salir con la pelota. Mejor el momento de Australia.

1:29 PM
03/07/2026

28'

Baja la intensidad del partido

Australia sigue sin encontrarse en el partido, entre tanto Egipto mantiene la posesión. Son muy pacientes para encontrar el espacio y más ahora con la ventaja en el marcador.

1:26 PM
03/07/2026

25'

Se reanuda el partido

1:22 PM
03/07/2026

22'

Pausa de hidratación

1:18 PM
03/07/2026

18'

Se juega otro partido con esta anotación de Egipto

La dinámica del encunetro ha cambiado. Ahora ataca con más confianza Egipto y Australia deberá cambiar de estrategia para intentar remontar en el marcador.

1:15 PM
03/07/2026

14'

¡Ya lo gana Egipto! ¡Gol tempranero en Dallas!

Australia se hace aguas en el juego aéreo, a pesar de tener una mejor altura. Centro por la izquierda y Emam Ashour remata de cabeza de manera certera en el segundo palo. Ya lo gana Egipto 0-1.

1:12 PM
03/07/2026

12'

¡GOOOOOOL DE EGIPTO!

1:10 PM
03/07/2026

9'

Australia aprovecha los contragolpes para atacar

El equipo australiano apuesta por cerrar bien sus líneas por dentro y al contragolpe. Son rápidos los de Australia y ya han estado cerca de portería rival.

1:06 PM
03/07/2026

1'

¡Arranca el partido!

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

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