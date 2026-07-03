EN VIVO: Australia vs. Egipto

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75'
Sustituciones en Australia
Es todo para Volpato e Irankunda. Ingresan Hrustic y Mohamed Touré.
70'
Se reanuda el partido
68'
Pausa de hidratación
67'
Cambios en Egipto
Salen Ziko y Fathi. Ingresan Hassan y Abdelmaguid.
62'
Partido abierto en Dallas
La anotación de Australia vuelve a cambiar el panorama del partido. Figuras como Salah o Marmoush no han aparecido en el cotejo y los australianos están dejando mejores sensaciones.
56'
¡Gol en propia meta de Hany y Australia ya lo empata 1-1!
¡Por fin Australia aprovecha su altura! Tiro libre por la banda izquierda, centro al punto penal y en propia meta se golea Mohamed Hany, quien impacta el esférico con la parte occipital y termina al fondo de las redes. Australia está en mejor momento y puede darle la vuelta al marcador.
54'
¡GOOOOOOL DE AUSTRALIA!
51'
Ataca más en este inicio Australia
El equipo australiano no se quiere ir de manera temprana del Mundial. Siguen presionando en alto a los egipcios. Pareciera que la mejor parte de Egipto solo fue en el tanto de Ashour y su ataque se ha visto muy mermado.
49'
47'
Se detiene el partido por un jugador lesionado…
Cambio en Australia
Sale por lesión Bos e ingresa Kai Trewin.
46'
¡Inicia el segundo tiempo!
45+5'
¡Finaliza la primera parte! ¡Lo gana Egipto 0-1!
45'
Se agregan 5 minutos
40'
Egipto ya no ataca como en los primeros minutos…
Los egipcions han bajado drásticamente el ritmo en ataque. Se dedican a defender y les cuesta salir con balón controlado. Desde la anotación, apenas se han asomado en ataque.
34'
Australia se anima un poco más
Se ve mejor el equipos australiano. Han adelantado las líneas y ahora le cuesta un poco más a los egipcios salir con la pelota. Mejor el momento de Australia.
28'
Baja la intensidad del partido
Australia sigue sin encontrarse en el partido, entre tanto Egipto mantiene la posesión. Son muy pacientes para encontrar el espacio y más ahora con la ventaja en el marcador.
25'
22'
18'
Se juega otro partido con esta anotación de Egipto
La dinámica del encunetro ha cambiado. Ahora ataca con más confianza Egipto y Australia deberá cambiar de estrategia para intentar remontar en el marcador.
14'
¡Ya lo gana Egipto! ¡Gol tempranero en Dallas!
Australia se hace aguas en el juego aéreo, a pesar de tener una mejor altura. Centro por la izquierda y Emam Ashour remata de cabeza de manera certera en el segundo palo. Ya lo gana Egipto 0-1.
12'
¡GOOOOOOL DE EGIPTO!
9'
Australia aprovecha los contragolpes para atacar
El equipo australiano apuesta por cerrar bien sus líneas por dentro y al contragolpe. Son rápidos los de Australia y ya han estado cerca de portería rival.
1'
¡Arranca el partido!
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