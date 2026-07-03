Meduca declara desierta la compra de laptops por segunda vez

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución No. 646 del 1 de julio de 2026, firmada por la ministra de Educación, Lucy Molinar , tras acoger las recomendaciones emitidas por la Comisión Verificadora y luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) rechazara una acción de reclamo presentada por uno de los participantes .

El Ministerio de Educación (Meduca) declaró desierta la licitación pública para la adquisición de computadoras portátiles destinadas a estudiantes del sistema oficial , luego de concluir que ninguna de las dos propuestas presentadas cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de cargos.

El acto público, contemplaba la compra masiva de laptops para estudiantes y recibió únicamente dos propuestas económicas: una del Consorcio Positivo Panamá, por $283.5 millones, y otra de Cable & Wireless S.A. (+Móvil Panamá), por $292.7 millones.

La Comisión Verificadora, en un informe publicado el pasado 10 de junio, concluyó que ambas ofertas incumplían requisitos obligatorios y especificaciones técnicas exigidas por la entidad licitante.

En el caso del Consorcio Positivo Panamá, integrado por Positivo Tecnología y Crounal S.A., los verificadores determinaron que uno de los documentos relacionados con la adhesión a los principios de sostenibilidad para proveedores del Estado no cumplía con los requisitos de autenticación exigidos para documentos emitidos en el extranjero.

Además, la comisión concluyó que el consorcio tampoco presentó la certificación o carta del fabricante requerida para demostrar que el desarrollo, mantenimiento y control de versiones del sistema antirrobo y de administración de dispositivos (MDM) ofertado se realizaba bajo estándares de calidad ISO 9001 o equivalentes.

El consorcio rechazó posteriormente estas conclusiones y presentó observaciones ante la entidad, alegando que la interpretación realizada por los verificadores era excesivamente formalista y que la documentación aportada sí cumplía con las exigencias del pliego de cargos.

La segunda oferta, presentada por +Móvil Panamá, también recibió observaciones sustanciales. La Comisión Verificadora concluyó que la empresa no logró demostrar la experiencia mínima requerida para participar en el proceso, al no aportar documentación que acreditara la ejecución de al menos el 10% del objeto contractual exigido.

Adicionalmente, el equipo ofertado incorporaba únicamente 8 gigabytes de memoria RAM, por debajo de los 16 gigabytes mínimos establecidos en el pliego de cargos.

Los verificadores también señalaron que la documentación no especificaba la cantidad de núcleos del procesador ofrecido y que la muestra física entregada no coincidía con las características descritas en la ficha técnica presentada.