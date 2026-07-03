Meduca declara desierta la compra de laptops por segunda vez

Tras analizar las observaciones y luego de que la DGCP confirmara el informe de la Comisión Verificadora el 29 de junio, <b>el ministerio decidió declarar oficialmente desierto el proceso de contratación</b>.La resolución establece además que la decisión será publicada en el sistema Panama Compra por dos días hábiles y que <b>los participantes podrán presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación</b>.