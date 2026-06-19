Mundial 2026: estos son los cuatro partidos que se juegan hoy 19 de junio y que pueden mover la tabla de posiciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes 19 de junio con una jornada clave en los grupos C y D, donde varias selecciones buscan dar un paso firme hacia la clasificación a los dieciseisavos de final.

Brasil intentará conseguir su primera victoria del torneo, mientras que Estados Unidos quiere aprovechar su condición de local para acercarse a la siguiente ronda.

Partidos del Mundial 2026 para hoy 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia

Hora: 2:00 p.m. (Panamá)

Estadio: Seattle

Grupo D

El combinado estadounidense llega con la presión de sumar otro triunfo ante una selección australiana que necesita puntos para mantenerse con vida en el torneo. Será uno de los partidos más atractivos de la jornada por el ambiente que se espera en Seattle.

Escocia vs. Marruecos

Hora: 5:00 p.m. (Panamá)

Estadio: Boston

Grupo C

Marruecos afronta un duelo de alta exigencia tras su empate frente a Brasil en la primera fecha.

Los africanos saben que una victoria los acercaría a la clasificación, mientras que Escocia también está obligada a sumar.

Brasil vs. Haití

Hora: 8:00 p.m. (Panamá)

Estadio: Filadelfia

Grupo C

La Canarinha es una de las selecciones que más atención genera este viernes.

Después de igualar con Marruecos en su debut, los brasileños buscarán recuperar terreno frente a una Haití que intentará dar la sorpresa del campeonato.

Turquía vs. Paraguay

Hora: 11:00 p.m. (Panamá)

Estadio: Bahía de San Francisco

Grupo D

El cierre de la jornada promete emociones. Tanto Turquía como Paraguay llegan necesitados de puntos y una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria.

Una jornada que puede definir clasificacionesLos encuentros de este viernes podrían comenzar a perfilar a los primeros clasificados de los grupos C y D.

Brasil y Estados Unidos parten como favoritos en sus respectivos compromisos, pero el Mundial 2026 ya ha demostrado que las sorpresas están a la orden del día.

Con la fase de grupos entrando en un momento decisivo, cada punto vale oro y cualquier resultado inesperado puede cambiar por completo el panorama rumbo a los dieciseisavos de final.