Mundial 2026: estos son los cuatro partidos que se juegan hoy 15 de junio, horarios, grupos y sedes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 15 de junio con una jornada cargada de acción, con cuatro encuentros correspondientes a los grupos G y H. El día marcará el debut de selecciones históricas como España, Bélgica y Uruguay, además de equipos que buscarán dar el golpe y comenzar con una victoria.

Los partidos se disputarán en estadios de Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del torneo junto a México y Canadá.

España vs. Cabo Verde: el primer partido del día

La actividad comenzará a las 11:00 a.m. (hora de Panamá) con el duelo entre España y Cabo Verde, correspondiente al Grupo H.

El encuentro se jugará en el Estadio de Atlanta, donde la selección española buscará iniciar con buen pie su camino hacia los octavos de final.

Bélgica enfrenta a Egipto en Seattle

El segundo compromiso de la jornada será entre Bélgica y Egipto, por el Grupo G, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Panamá).

El partido se llevará a cabo en el Estadio de Seattle, y representa uno de los enfrentamientos más atractivos del día por el potencial de ambas selecciones.

Uruguay debuta ante Arabia Saudita

Más tarde, a las 5:00 p.m. (hora de Panamá), será el turno de Uruguay, que se medirá a Arabia Saudita en un duelo del Grupo H.

El encuentro tendrá como escenario el Estadio de Miami, donde los sudamericanos intentarán comenzar con tres puntos.

Irán y Nueva Zelanda cierran la jornada

El último partido de este lunes será el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanda, válido por el Grupo G.

El compromiso está programado para las 8:00 p.m. (hora de Panamá) y se disputará en el Estadio de Los Ángeles.

Con estos cuatro encuentros, el Mundial 2026 continúa completando la primera fecha de la fase de grupos y empieza a perfilar a las selecciones que tomarán ventaja en la lucha por un cupo en la siguiente ronda.