Mundial 2026: Panamá debutará ante Ghana con arbitraje encabezado por Glenn Nyberg

La FIFA confirmó el equipo arbitral que impartirá justicia en el partido entre Panamá y Ghana, programado para el próximo 17 de junio, correspondiente al debut de ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El árbitro principal será el sueco, Glenn Nyberg, acompañado por los asistentes Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist. Como cuarto oficial fue designado Khalid Alturais, mientras que Mohammed Alabakry fungirá como árbitro asistente de reserva.

Panamá iniciará su participación mundialista frente a Ghana en un encuentro clave por el Grupo L del torneo.