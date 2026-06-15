Aprehenden a hombre por fraude con becas del Ifarhu

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Anticorrupción y en coordinación con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), aprehendió en la provincia de Bocas del Toro a un hombre investigado por la presunta comisión de peculado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), así como por el delito de blanqueo de capitales.

La investigación está relacionada con una lesión económica de $145,265.80, registrada en la Agencia Regional del IFARHU de Panamá Este.

En horas de la mañana, la Fiscalía Anticorrupción y la DIJ realizaron un allanamiento en la residencia del sospechoso, ubicada en Pacora, autorizado previamente por un juez de garantías, con el fin de ubicar indicios vinculados al caso.

De acuerdo con las diligencias, el particular presuntamente negociaba cheques correspondientes a los programas de becas y del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), los cuales eran cambiados en comercios de la localidad.

La investigación, iniciada en junio de 2022 tras una denuncia del IFARHU, fue respaldada por un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en diciembre de 2025, que reveló la lesión económica.

Las pesquisas verifican la presunta malversación y apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social del IFARHU, Agencia Regional de Panamá Este.

Los cheques eran endosados a nombre de comerciantes para hacer efectivo su cobro.