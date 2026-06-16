Netanyahu asegura que Israel evitó una ‘destrucción nuclear’ por parte de Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que Irán no logrará desarrollar armas nucleares, independientemente del resultado de las negociaciones que mantiene con Estados Unidos, y aseguró que las acciones emprendidas por su país evitaron una amenaza existencial para la nación israelí.

Durante una conferencia de prensa ofrecida desde su oficina, el mandatario sostuvo que la principal consecuencia de la ofensiva israelí y de la presión internacional ha sido impedir que Teherán avance hacia la obtención de una bomba atómica.

“Con o sin un acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares”, declaró Netanyahu. El primer ministro añadió que las medidas adoptadas por Israel permitieron neutralizar un riesgo inminente para la supervivencia del Estado israelí.

“La gente me pregunta qué hemos logrado, y yo les respondo: ¿Qué hemos logrado? Eliminamos la amenaza inmediata de aniquilación de nosotros mismos. Lo más importante, salvamos al Estado de Israel de la amenaza de destrucción nuclear”, expresó.

Sus declaraciones se producen en medio del debate internacional generado tras el reciente memorándum de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán.

Según dio a conocer el medio informativo El Mundo, desde la cumbre del G-7 celebrada en Evian, Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también reiteró su rechazo a que Irán desarrolle capacidades nucleares militares.

“Irán no tendrá un arma nuclear. Eso es lo único que realmente importa”, manifestó Trump. El mandatario estadounidense advirtió que, si Teherán intenta obtenerla, “las consecuencias serán increíbles” y aseguró que “el infierno se desatará sobre Irán”.

El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán consta de 14 puntos y deja para una etapa posterior las conversaciones más delicadas sobre el enriquecimiento de uranio y el programa nuclear iraní.

Mientras avanzan los esfuerzos diplomáticos, las declaraciones de Netanyahu y Trump reflejan que tanto Israel como Estados Unidos mantienen una línea firme frente al programa nuclear iraní, insistiendo en que impedir que Teherán obtenga armas atómicas sigue siendo una prioridad estratégica.