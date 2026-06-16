Clima en Panamá: Prónostico para este martes 16 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para las próximas horas se prevén condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio nacional, con lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas aisladas tanto en la vertiente del Caribe como del Pacífico

Durante la madrugada, en el Caribe se esperan cielos con intervalos nublados y lluvias dispersas intermitentes acompañadas de actividad eléctrica aislada en sectores de Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas y la Comarca Guna Yala. Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico se registrarán intervalos nublados, lluvias y aguaceros dispersos hacia Darién, la península de Azuero, Veraguas y Chiriquí.

Para la mañana, se mantendrán los intervalos nublados en el Caribe. En el Pacífico existe probabilidad de formación de células convectivas en el sector marítimo, capaces de generar aguaceros con tormentas que podrían desplazarse hacia tierra firme y afectar áreas del sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

En horas de la tarde, el Caribe continuará bajo condiciones de nubosidad con aguaceros dispersos y tormentas aisladas. En tanto, en la vertiente del Pacífico se prevén aguaceros de variada intensidad en Chiriquí, Veraguas, Coclé y Darién, mientras que el resto de la región experimentará nublados y lluvias aisladas.

Hacia la noche persistirán algunas lluvias dispersas sobre Chiriquí y el sur de Darién, mientras que el resto del país presentará intervalos nublados.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 19 °C y 25 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional se ubicarán entre 27 °C y 31 °C. Asimismo, los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 4 y 7, lo que representa niveles de riesgo moderado a alto en el país.

Las autoridades reiteraron que en las zonas donde se desarrollen tormentas eléctricas podrían presentarse ráfagas de viento fuertes, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales.