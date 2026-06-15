Presencia de reos en Isla Coiba compromete economía local, turismo e investigación académica

La decisión del Gobierno de trasladar 29 reos de alta peligrosidad a la Isla de Coiba, no solo pone en riesgo su estatus de patrimonio de la humanidad ante la Unesco y evidencia el fracaso del sistema penitenciario actual, sino que también representa una amenaza para la economía de varias cercanas cuyos residentes temen revivir episodios oscuros de la historia.

Itzel Rodríguez, presidenta de la Cámara de Turismo de Mariato, estima que en temporada alta unas 200 personas visitan Coiba todos los días. Los visitantes contratan lancheros y guías turísticos, comen en restaurantes, aportan y dinamizan la economía local.

“Gran parte de los turistas que llegan a Coiba lo hacen a través de Santa Catalina, pero también otros salen de Mariato y ellos van por la biodiversidad que tiene y porque ya el parque se conoce a nivel internacional”, destacó Rodríguez. “Entonces las comunidades locales están organizadas muy bien y capacitadas, ellos hacen limpieza de playa, cuidan de hacer una pesca responsable porque saben que todo lo que pasa acá cerca de la tierra repercute en el Parque Nacional Coiba. La gente cuida tanto a Coiba para que no vuelva a ser ese cuartel que hubo tantos años y que trajo también tantas malas historias y tantas cosas que nadie quiere repetir”, enfatizó.

Coiba fue una isla penal desde 1919 hasta 2004. Los residentes del área cuentan cómo había presos que eran arrojados al mar por las autoridades, o quiénes se escapan de la isla y aparecían en comunidades cercanas. Los residentes vivieron por casi un siglo con miedo y ansiedad de encontrarse a un convicto peligroso en el patio de sus casas.

El regreso de reos trae de vuelta ese miedo y ansiedad. Es un escenario en el que hablar de turismo se vuelve imposible.

“Coiba hoy en día es uno de los lugares más promocionados a nivel internacional y poner estos riesgos, estos reclusos de alto riesgo, de alta peligrosidad, es una actividad incompatible con el turismo”, apuntó Rodrigo Báez, de la Cámara de Turismo de Veraguas.

La movida, anunciada por el Ministerio de Seguridad durante el fin de semana, tomó por sorpresa incluso al propio gobierno. El Ministerio de Ambiente emitió un comunicado señalando que desconocía del traslado “por tratarse de temas de seguridad nacional”. Es casi seguro que la Autoridad de Turismo de Panamá, que recientemente colocó pantallas promocionando a Coiba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, conociera tampoco del traslado de reos.

Los locales y los turistas no son los únicos afectados. En Isla Ranchería, dentro del Parque Nacional Coiba, está una estación de campo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, el cual opera en conjunto con la Estación Científica Coiba-AIP y el Centro de Capacitación, Investigación y Monitoreo de la Biodiversidad en el Parque Nacional Coiba y su zona de influencia de la Universidad de Panamá. Actualmente, los investigadores, entre ellos estudiantes se adentran solos o en grupos pequeños a hacer su trabajo de campo, pero eso puede cambiar si hay incertidumbre por la presencia de reos de alta peligrosidad. “No creo que las universidades van a arriesgarse a enviar los estudiantes a la isla para hacer sus investigaciones”, lamentó la presidenta de la Cámara de Turismo de Mariato.

Otro punto a considerar es que Panamá recibe fondos y asesoría técnica para la preservación de Coiba, para lo cual ha suscrito múltiples convenios a lo largo de los años. La continuidad de estos acuerdos de colaboración ahora podría quedar en tela de duda.

La Estrella de Panamá pudo conocer que este martes se reunirán alcaldes de distintos distritos de Veraguas para unificar posiciones y decidir que acciones tomar.