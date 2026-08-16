Errores en historiales de crédito disparan sanciones de Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que entre enero de 2025 y julio de 2026 se aplicaron 166 multas en primera instancia, que suman $508,500.00, por infracciones a la Ley 24 de 2002, normativa que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores. De acuerdo con el Departamento de Investigación de la entidad, las sanciones se originaron por diversas irregularidades en la información reportada en los historiales de crédito, tales como referencias que debían ser eliminadas, datos que requerían rectificación y consultas realizadas sin autorización.

Eliminación de referencias sin relación con el agente económico: 68 multas por $121,000.00.

Eliminación de referencias por prescripción: 45 sanciones por $131,300.00.

Rectificación del historial por números: 18 multas por $51,100.00.

Eliminación de observación contra Reserva: 15 sanciones por $49,000.00.

Estos cuatro motivos representan el 88 % de las sanciones impuestas, lo que evidencia la necesidad de mantener información crediticia correcta y actualizada. Un caso particular fue la rectificación de referencias de activa a cancelada, que acumuló $127,000.00 en 8 sanciones, convirtiéndose en el motivo con mayor monto sancionado pese a su menor número de casos. También se registraron multas por rectificación del monto del último pago (7 casos, $16,000.00), consultas sin autorización (4 casos, $11,100.00) y rectificación de la fecha del último pago (1 caso, $2,000.00).

Quejas de los consumidores

En paralelo, la Acodeco recibió 556 quejas entre enero y julio de 2026 relacionadas con historiales de crédito, mientras que en todo 2025 se contabilizaron 1,059 quejas. Estas cifras reflejan la importancia de que los consumidores conozcan sus derechos y verifiquen periódicamente la información que aparece en sus reportes crediticios.

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