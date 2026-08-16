Mi Retiro Seguro: Más de 500 asegurados siguen buscando la mejor opción de jubilación

A solo dos días de que venza el plazo para realizar la elección dentro de “Mi Retiro Seguro”, los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) continúan acudiendo a las agencias de la institución para recibir orientación y conocer las opciones disponibles para su jubilación.
Este domingo, más de 200 asegurados fueron atendidos en los diferentes Instituto de los Trabajadores, donde recibieron orientación sobre la plataforma y las alternativas que ofrece el sistema de pensiones.
En la ciudad capital hubo una asistencia de más de 60 personas, este domingo. La jornada se suma a la registrada el sábado, cuando 326 usuarios acudieron a esta instalación.
En La Chorrera, Panamá Oeste, asegurados llegaron desde tempranas horas a la agencia administrativa de la CSS.
La institución informó que durante la jornada especial del sábado más de 200 personas acudieron a esta sede para recibir orientación sobre las opciones disponibles en el sistema de pensiones.
En Bugaba, Chiriquí, la agencia continuó por segundo día con la orientación a los asegurados sobre la plataforma, mientras que en Changuinola, Bocas del Toro, el personal mantuvo este domingo la jornada extraordinaria para ayudar a los usuarios a conocer sus alternativas.
La atención también se desarrolló en la agencia de Santiago, Veraguas, donde asegurados acudieron en busca de información sobre “Mi Retiro Seguro”.
La CSS habilitó este domingo una jornada especial de atención de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., precisamente para atender a quienes todavía mantienen dudas sobre su situación, su cuenta individual y las opciones disponibles dentro del sistema.
La CSS recordó que el periodo establecido para realizar la elección vence este martes 18 de agosto de 2026.
Por ello, la institución exhortó a los asegurados que todavía no han completado el proceso o que tienen inquietudes a buscar orientación antes de que concluya el plazo.
A través de “Mi Retiro Seguro”, los usuarios pueden conocer su situación, consultar información relacionada con su cuenta individual y recibir orientación para tomar una decisión sobre su jubilación.
Para evitar inconvenientes, los asegurados deben tomar en cuenta que algunas agencias administrativas no están habilitadas.
Entre ellas se encuentran Volcán, Puerto Armuelles y Boquete, en Chiriquí; Soná, en Veraguas; La Villa, en Los Santos; San Carlos y Panamá Pacífico, en Panamá Oeste; y Chepo, en Panamá Este.
La CSS también ofreció disculpas por una situación registrada el sábado en la agencia de El Dorado, donde se informó erróneamente a algunos usuarios que la atención había terminado a las 2:00 p.m.
La institución reconoció que la información incorrecta afectó a asegurados que habían acudido para recibir orientación y aseguró que realizó los ajustes internos correspondientes.
Mientras se acerca la fecha límite, las filas y consultas en distintas agencias muestran que todavía hay asegurados buscando respuestas sobre cómo les afecta el cambio y qué opción les corresponde dentro de “Mi Retiro Seguro”.
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