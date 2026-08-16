Mi Retiro Seguro: Más de 500 asegurados siguen buscando la mejor opción de jubilación

A solo dos días de que venza el plazo para realizar la elección dentro de “Mi Retiro Seguro”, los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) continúan acudiendo a las agencias de la institución para recibir orientación y conocer las opciones disponibles para su jubilación.

Este domingo, más de 200 asegurados fueron atendidos en los diferentes Instituto de los Trabajadores, donde recibieron orientación sobre la plataforma y las alternativas que ofrece el sistema de pensiones.

En la ciudad capital hubo una asistencia de más de 60 personas, este domingo. La jornada se suma a la registrada el sábado, cuando 326 usuarios acudieron a esta instalación.

En La Chorrera, Panamá Oeste, asegurados llegaron desde tempranas horas a la agencia administrativa de la CSS.

La institución informó que durante la jornada especial del sábado más de 200 personas acudieron a esta sede para recibir orientación sobre las opciones disponibles en el sistema de pensiones.

En Bugaba, Chiriquí, la agencia continuó por segundo día con la orientación a los asegurados sobre la plataforma, mientras que en Changuinola, Bocas del Toro, el personal mantuvo este domingo la jornada extraordinaria para ayudar a los usuarios a conocer sus alternativas.

La atención también se desarrolló en la agencia de Santiago, Veraguas, donde asegurados acudieron en busca de información sobre “Mi Retiro Seguro”.

La CSS habilitó este domingo una jornada especial de atención de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., precisamente para atender a quienes todavía mantienen dudas sobre su situación, su cuenta individual y las opciones disponibles dentro del sistema.