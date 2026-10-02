Brasil va a las urnas: Lula tiene 45% y Flávio Bolsonaro 40%, según Datafolha

Se prevé que este próximo domingo se celebre la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, con dos candidatos con posibilidades reales de ocupar la silla presidencial: Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva (Partido de los Trabajadores), quien busca la reelección en el cargo y encadenar así un cuarto mandato no consecutivo, y el hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal).

La última de las encuestas realizada antes de este domingo 4 de octubre es la realizada por el diario Folha de Sao Paulo, la cual otorga a ‘Lula’ el 45% de la intención de voto, frente al 40% que cosecharía el hijo de Bolsonaro.

A continuación, el voto se fragmentaría en los demás candidatos de derecha: Augusto Cury (Avante), con el 4%, y Ronaldo Caiado (PSD) y Renan Santos (Missão), con el 3% cada uno. Medios internacionales como El País de Madrid dan por descontado que estos candidatos endosarán su apoyo a Flávio Bolsonaro después de una segunda vuelta. Un último escenario que se pronostica como probable.

Si ‘Lula’ y Bolsonaro hijo son contendientes en una segunda vuelta, el primero cosecharía el 48% de los apoyos, mientras que su contrincante lograría el 45% de los sufragios.

No obstante, en dicha encuesta, realizada entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, el 17% de los encuestados dejó claro que cambiaría la intención de su voto, por lo que cualquier movimiento de ambos candidatos sería decisivo para mejorar o empeorar sus perspectivas de cara a lo que quede de la campaña electoral.

El impulso de ‘Lula’ de una legislación estricta en contra de las apuestas por internet logró aumentar sus apoyos en un sector electoral que hasta el momento le costó al mandatario brasileño conquistar: el de las mujeres de la clase baja. Según Folha, el apoyo de las mujeres a ‘Lula’ aumentó del 42% al 45%. En cambio, el de Bolsonaro hijo apenas aumentó dos puntos, del 33% al 35%.

La semana pasada, una noticia falsa en relación con la patrona de Brasil, Nuestra Señora de Aparecida, en la que supuestamente se aludía a una prohibición de su designación como patrona del país, robusteció aún más el apoyo de cada uno de los candidatos. El aval de los católicos a ‘Lula’ aumentó de un 45% a 50%. Bolsonaro hijo tiene el 52% del apoyo de los evangélicos, frente al 26% de los católicos.