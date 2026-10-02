Panamá figura entre los tres países que más visitan Montería, Colombia

La captación de turismo internacional en la capital del departamento de Córdoba, Colombia, mantiene una escala reducida en comparación con su desempeño hotelero general. Entre enero y agosto de 2026, un total de 4.179 visitantes no residentes llegaron a los establecimientos incluidos en el muestreo de la Gerencia de Turismo de la Alcaldía de Montería, un reporte preliminar que ubica a Estados Unidos, España y Panamá como los tres principales países de procedencia.

El informe oficial, desarrollado por la administración municipal sobre un grupo focalizado de hospederías, completó la lista de los cinco principales mercados emisores con Venezuela y Chile.

A pesar del reducido volumen absoluto de viajeros internacionales —que promedia menos de 525 entradas registradas al mes—, la actividad hotelera de Montería reflejó cifras altas en el ámbito consolidado durante 2026. En el primer semestre del año, la ciudad registró una ocupación promedio de 62,72%, superando por 15,32 puntos porcentuales la media nacional de Colombia, que se situó en 47,4%.

La brecha entre el total de pernoctaciones y el bajo número de extranjeros evidencia que el dinamismo del sector depende esencialmente del turismo interno, la movilidad comercial y la agenda de eventos corporativos. Durante agosto, un monitoreo enfocado en 30 establecimientos hoteleros contabilizó 23.905 habitaciones vendidas, impulsando la ocupación mensual a 68,59%.

Ante este escenario, el alcalde Hugo Kerguelén García sostuvo que la administración mantendrá los programas de promoción focalizados en la oferta cultural, gastronómica y de naturaleza para intentar elevar la presencia de mercados internacionales en la capital cordobesa.

“Montería está demostrando que tiene la capacidad para recibir grandes eventos y, al mismo tiempo, seguir creciendo como destino. Cada visitante que llega mueve nuestros hoteles, restaurantes, comercio, transporte y genera oportunidades para nuestra gente”, declaró Kerguelén García.

Finalizó que la administración continuará apostando a la promoción de congresos deportivos, culturales y empresariales: “Cuando logramos traer un evento de esta dimensión, el beneficio se extiende por la ciudad. Por eso queremos que Montería siga siendo escenario de congresos”.