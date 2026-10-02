Anel Flores entregará auditoría completa de PPC al Ministerio Público la próxima semana

El contralor de la República, Anel Flores, manifestó este viernes que prevé entregar la próxima semana la auditoría extendida sobre Panama Ports solicitada por el procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy.

“El procurador general de la Nación nos ha pedido más descubrimiento sobre lo que hemos hecho con la auditoría y debemos estar completándolo y entregándolo al Ministerio Público la próxima semana”, declaró el contralor durante una conversación en Estados Unidos organizada por el Atlantic Council. “Incluye a todos los antiguos miembros de la junta directiva de la Autoridad Marítima y parte de los ejecutivos de PPC porque alguien tiene que explicarnos qué realmente pasó porqué nadie en su sano juicio haría lo que ellos hicieron”.

Flores añadió que espera que el procurador siga el caso hasta el final. “Hay personas que tienen que pagar por lo que le hicieron a su país. Por eso es que los llamo malos panameños,” sentenció.

El contralor recordó que detectaron una lesión patrimonial de 1.300 millones de dólares en perjuicio del Estado panameño.