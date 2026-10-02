Precios de los alimentos alcanzan su mayor nivel en casi cuatro años, según la FAO

Los precios mundiales de los alimentos subieron en septiembre de 2026, según el Índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El índice alcanzó un promedio de 136.0 puntos, un aumento de 2.0 puntos, equivalente a 1.5%, respecto a agosto, y de 7.4 puntos, o 5.8%, frente a septiembre de 2025.

El indicador se mantuvo 15.1% por debajo de su máximo registrado en marzo de 2022, pero alcanzó su nivel más alto en casi cuatro años.

En septiembre aumentaron los precios de los cereales, los aceites vegetales y el azúcar. En contraste, el índice de la carne disminuyó, mientras que el de los productos lácteos se mantuvo prácticamente estable.

Cereales suben 5.1%

El índice de precios de los cereales alcanzó 122.8 puntos, un 5.1% más que en agosto y 17.2% por encima de septiembre de 2025.

Los precios mundiales del trigo aumentaron 6.3%, hasta alcanzar su nivel más alto desde agosto de 2023. Según la FAO, el incremento estuvo relacionado principalmente con las dificultades logísticas en la región del Mar Negro, que llevaron a los importadores a buscar otros lugares de origen.

Las condiciones secas registradas en algunas zonas de América del Norte antes de la siembra del trigo de invierno también contribuyeron al aumento.

El precio del maíz subió 5.6%, alcanzando su nivel más alto en más de tres años. Entre los factores señalados por la FAO figuran las perspectivas de una menor oferta, debido a rendimientos inferiores a los previstos en Estados Unidos y a una menor disponibilidad para exportación en Brasil.

Las perturbaciones del comercio en el Mar Negro también redujeron la disponibilidad de maíz para exportación. A esto se sumó la incertidumbre sobre los envíos a través del estrecho de Ormuz, lo que mantuvo elevada la preocupación por los costos de combustibles, fertilizantes y fletes.

El sorgo aumentó 13.7%, mientras que la cebada subió 3.9%. El índice de precios de todos los tipos de arroz avanzó 1.4%.

Aceites vegetales y azúcar también suben

El índice de precios de los aceites vegetales se situó en 198.6 puntos, un 0.9% más que en agosto y 18.3% por encima de septiembre de 2025.

El aumento respondió principalmente al alza del aceite de palma, cuyos precios subieron por cuarto mes consecutivo ante la fuerte demanda mundial de importaciones y las preocupaciones por los efectos del clima seco sobre las perspectivas de producción en Asia sudoriental.

En contraste, los precios del aceite de girasol disminuyeron por tercer mes consecutivo, debido a las expectativas de abundantes suministros procedentes de la región del Mar Negro. Los precios de los aceites de soja y colza se mantuvieron prácticamente estables.

El índice de precios del azúcar aumentó 6.1% en septiembre y 14.7% respecto a un año antes, hasta situarse en 114.0 puntos. Se trató del tercer incremento mensual consecutivo y de su nivel más alto desde abril de 2025.

El aumento estuvo relacionado principalmente con las perspectivas de una menor oferta mundial de azúcar durante la campaña 2026/27.

La FAO señaló menores expectativas de producción de remolacha azucarera en la Unión Europea, pronósticos de una reducción de la producción en Tailandia y preocupaciones sobre las cosechas en India.

Las fuertes precipitaciones que interrumpieron la cosecha en la región centro-sur de Brasil también presionaron al alza los precios internacionales.

Carne baja y lácteos se mantienen estables

El índice de precios de la carne bajó 1.1% en septiembre, hasta 127.9 puntos, y se mantuvo prácticamente en el mismo nivel registrado un año antes.

La disminución obedeció a menores cotizaciones de la carne de aves de corral y cerdo, mientras que los precios de las carnes bovina y ovina se mantuvieron, en general, estables.

En el caso de las aves de corral, los precios disminuyeron ante la abundante oferta para exportación en Brasil y una menor demanda de importaciones en la Unión Europea, tras la entrada en vigor, el 3 de septiembre, de nuevos requisitos relacionados con los antimicrobianos.

El índice de precios de los productos lácteos se situó en 119.1 puntos, un 0.1% menos que en agosto y 19.1% por debajo de septiembre de 2025.

La caída de los precios del queso fue prácticamente compensada por el aumento de las cotizaciones de la leche en polvo, mientras que los precios de la mantequilla apenas variaron.

La leche desnatada en polvo registró precios 33.1% superiores a los de un año antes, favorecidos por la demanda sostenida de importaciones, especialmente de Asia, y la escasa disponibilidad para entrega inmediata.