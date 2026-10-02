Duelo por la redención: Panamá y Ecuador miden fuerzas en Tokio

Panamá y Ecuador se medirán en su último duelo amistoso en esta fecha FIFA. El duelo por el tercer puesto en la Copa Kirin en Japón será el escenario de este compromiso en el cual ambos buscarán conseguir su primer triunfo.

Ambos conjuntos tienen un denominador en común. Y es que ninguno de los dos combinados han logrado conseguir un triunfo en esta ventana de selecciones. Tanto Marcelo Gallardo, histórico entrenador en el fútbol argentino y ganador de múltiples títulos con el River Plate, y Thomas Christiansen han mantenido el mismo discurso e ideología para estos partidos. Probar a la ‘sangre nueva’ y buscar ese relevo generacional.

Es por ello que Gallardo sigue buscando la fórmula de cara al proceso del 2030, pero no quiere decir que no tenga figuras importantes en su esquema que podrían hacerle daño al conjunto panameño. Distintos medios en Ecuador han empezado a especular sobre el posible 11 titular que utilice Gallardo ante Panamá, aunque aún falten dos días para el compromiso.

El primer partido de Ecuador, cayeron 3-0 ante Corea del Sur, pero este partido fue para probar a nuevos jugadores. Seguidamente empataron ante Japón 0-0, pero lo hizo con un cuadro más habitual y se espera que ocurra lo mismo ante Panamá. Entre sus filas, Ecuador cuenta con el bicampeón de la UEFA Champions League, William Pacho. La duda estará si volverá a ver minutos el zaguero tras disputar los 90 minutos en los dos duelos previos de Ecuador.

En esa misma zona, Pervis Estupiñán y Alan Franco también son futbolistas experimentados que podrían hacerle frente a la zona ofensiva de los panameños. El relevo generacional en Ecuador también dice presente y justamente dos elementos ecuatorianos dicen presente en la liga más competitiva del mundo. Estamos hablando de Nilson Angulo y Juan Angulo, quienes militan en el Sunderland de la Premier League. Aunque el último milite más bien en el equipo Sub-23, ambos tienen ese roce europeo.

Entre los elementos más sobresalientes de Ecuador igualmente están John Yeboah del Venezia, Pedro Vite del Pumas y compañero de Adalberto Carrasquilla y John Mercado del Sparta Praga de República Checa.