Siguiente parada, Japón: Panamá llega a tierras niponas para jugar ante Nueva Zelanda

Una vez culminado el ‘tropezón’ ante la India, la selección de Panamá llegó a Japón para seguir con su gira asiática en esta ventana de selecciones.

El combinado dirigido por Thomas Christiansen estuvo entrenándose los últimos días en la India y no fue hasta este lunes 28 de septiembre cuando llegó a tierras niponas para continuar con su preparación de cara al siguiente compromiso que será ante Nueva Zelanda, selección que estuvo presente en la pasada Copa del Mundo 2026.

Los jugadores, junto al cuerpo técnico tomaron un vuelo directo de la India hacia Japón el cual tuvo una duración de unas ocho horas, aterrizando a eso de las 2:30 p.m. (hora de Japón). Hay que recordar que entre Japón y Panamá existe una diferencia horaria de 14 horas.

Debido al largo trayecto, se decidió que el equipo tuviera descanso este lunes 28 de septiembre y reactivarán los entrenamientos este martes 29 de septiembre como parte de la preparación de cara a la Copa Kirin, cuadrangular que estará jugando Panamá. En el mismo estarán también las selecciones mundialistas de Ecuador, Japón y la mencionada Nueva Zelanda.

El equipo tendrá su primer entrenamiento a eso de las 2:00 p.m. (12:00 a.m. hora de Panamá), mientras que Thomas Christiansen compadecerá ante los medios este mismo día como parte de los actos oficiales del torneo amistoso. Estos eventos se realizarán en el Estadio Internacional de Yokohama, sede de los partidos de semifinal, recinto que tiene una capacidad para unos 72 mil aficionados.

Este estadio es casa de los Yokohama Marinos, equipo de la J1 League (primera división de Japón). En su momento fue sede de torneos importantes como la Copa Confederaciones 2001, Mundial 2002, la Copa Intercontinental y aquí se jugó hasta siete ediciones del Mundial de Clubes (2005-2016).