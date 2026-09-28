Fórum de Periodistas rechaza demanda de B/.1.5 millones contra la periodista Mary Triny Zea

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información rechazó la demanda civil por B/.1.5 millones presentada por el diputado Benicio Robinson contra la periodista Mary Triny Zea y un medio de la localidad, a raíz de una investigación publicada en febrero de 2022 sobre la adjudicación de cupos de transporte público.
El proceso se mantiene ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Civiles, según informó la organización en un comunicado divulgado en septiembre de 2026. La demanda está relacionada con el reportaje “Ruta de los cupos llega hasta el diputado Benicio Robinson”.
El Fórum señaló que la investigación de Zea se sustentó en información de entidades estatales, registros públicos y documentos obtenidos mediante mecanismos legales de acceso a la información. Entre ellos mencionó datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) solicitados al amparo de la Ley de Transparencia.
El reportaje examinó los vínculos entre organizaciones beneficiarias de cupos de transporte, el diputado y personas de su entorno familiar. Para el Fórum, se trata de un asunto de interés público sujeto al escrutinio periodístico.
La organización sostuvo que el caso debe considerarse dentro de un contexto más amplio de acciones judiciales contra periodistas. Citó las advertencias de entidades defensoras de la libertad de expresión, incluida la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sobre el desgaste económico que pueden ocasionar los procesos prolongados y las reclamaciones elevadas.
Según el Fórum, ese tipo de demandas puede desalentar futuras investigaciones y favorecer la autocensura. También recordó que, conforme a los estándares interamericanos que invoca en su comunicado, los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio social en asuntos de interés público.
La organización aseguró que dará seguimiento al proceso con respeto a la independencia judicial, pero advirtió sobre el posible efecto inhibidor de una reclamación por B/.1.5 millones en el ejercicio del periodismo. «Fiscalizar al poder no puede convertirse en una actividad castigada por el desgaste judicial», concluyó.
La acción civil de Benicio Robinson está vinculada con una investigación periodística publicada en 2022 sobre la adjudicación de cupos de transporte público.
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