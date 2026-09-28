Fórum de Periodistas rechaza demanda de B/.1.5 millones contra la periodista Mary Triny Zea

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información rechazó la demanda civil por B/.1.5 millones presentada por el diputado Benicio Robinson contra la periodista Mary Triny Zea y un medio de la localidad, a raíz de una investigación publicada en febrero de 2022 sobre la adjudicación de cupos de transporte público.

El proceso se mantiene ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Civiles, según informó la organización en un comunicado divulgado en septiembre de 2026. La demanda está relacionada con el reportaje “Ruta de los cupos llega hasta el diputado Benicio Robinson”.

El Fórum señaló que la investigación de Zea se sustentó en información de entidades estatales, registros públicos y documentos obtenidos mediante mecanismos legales de acceso a la información. Entre ellos mencionó datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) solicitados al amparo de la Ley de Transparencia.

El reportaje examinó los vínculos entre organizaciones beneficiarias de cupos de transporte, el diputado y personas de su entorno familiar. Para el Fórum, se trata de un asunto de interés público sujeto al escrutinio periodístico.