Cuarto Puente sobre el Canal: MOP anuncia cierres y desvíos este 28 y 29 de septiembre

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que este lunes 28 y martes 29 de septiembre se realizarán maniobras de simulación operativa relacionadas con el traslado de equipos para la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Las operaciones se desarrollarán entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m., con recorridos de camiones, equipos modulares y dovelas entre los campamentos de Amador y Balboa.

Como parte de estas pruebas, se contemplan cierres parciales de carriles y cierres temporales de corta duración en distintos puntos de la ruta. El recorrido utilizará la avenida Amador, la avenida Arnulfo Arias Madrid y la avenida Ascanio Arosemena.

Las maniobras también incluirán sectores cercanos al Puente de las Américas, La Boca y los accesos al campamento de Balboa.

El MOP detalló que, cuando sea necesario ampliar el radio de giro de los equipos, se realizarán cierres totales de aproximadamente 10 minutos en puntos específicos de la avenida Amador y la avenida Ascanio Arosemena.

La entidad hizo un llamado a los conductores a tomar las previsiones correspondientes y considerar posibles demoras durante el desarrollo de estas operaciones nocturnas.