Carretera Panamericana tendrá cierres del 16 al 21 de septiembre por trabajos del Cuarto Puente

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se realizarán cierres parciales de carriles en la Carretera Panamericana, en dirección hacia la ciudad de Panamá, como parte de los trabajos correspondientes al proyecto de Diseño y Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Las afectaciones al tránsito se desarrollarán desde este miércoles 16 hasta el lunes 21 de septiembre de 2026, en horario de 9:00 de la noche a 4:00 de la madrugada, periodo en el que se llevarán a cabo trabajos de sondeos geotécnicos.

De acuerdo con el MOP, las labores se concentrarán en el tramo de la Carretera Panamericana comprendido entre el sector de la estación Puma y las inmediaciones del acceso al Puente de las Américas, en el corregimiento de Ancón.

Durante la ejecución de los trabajos se habilitarán cierres parciales de carril, con el apoyo de unidades de la Policía Nacional y banderilleros, quienes estarán encargados de orientar la circulación vehicular y mantener las condiciones de seguridad en el área.

El MOP indicó que los trabajos cuentan con el permiso de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y pidió a los conductores atender las instrucciones del personal autorizado, respetar la señalización preventiva y conducir con precaución al aproximarse a la zona intervenida.