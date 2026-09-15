James Rodríguez anuncia su retiro de la selección de Colombia

James Rodríguez comunicó su decisión de retirarse de la selección de Colombia a través de un video publicado en sus redes sociales, donde agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares y aficionados por acompañarlo durante su trayectoria con el combinado cafetalero.

El jugador aseguró que vestir la camiseta de Colombia fue “uno de los mayores honores” de su vida.

El mediocampista, de 35 años, disputó tres Mundiales con Colombia y tuvo su actuación más destacada en Brasil 2014, torneo en el que terminó como máximo goleador con seis tantos y recibió el Botín de Oro.

El exjugador de clubes importantes como el Real Madrid o Bayern Múnich se despide de la selección con 131 partidos y 31 goles, cifras que lo convierten en el futbolista con más apariciones con la camiseta colombiana y en el segundo máximo goleador histórico del equipo, solo por detrás de Radamel Falcao.

Su último Mundial fue el de 2026, después del cual regresó al fútbol colombiano para fichar por Atlético Nacional. El jugador firmó con el club hasta junio de 2027.

Con su retiro, Colombia pierde a uno de sus principales referentes de las últimas décadas y al histórico número 10 que lideró al equipo en algunos de sus momentos más importantes.