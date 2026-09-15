El desempleo en Panamá mueve a miles: abarrotan Feria de Empleo 2.0 en Atlapa

Desde horas de la noche del lunes, decenas de personas comenzaron a llegar al Centro de Convenciones Atlapa con la esperanza de conseguir una oportunidad laboral. Este martes 15 de septiembre, las largas filas fueron protagonistas durante el inicio de la Feria de Empleo 2.0 by Konzerta, una jornada que pone en evidencia la creciente necesidad de empleo que existe en Panamá.
Personas provenientes de distintos puntos del país se dieron cita desde tempranas horas, algunas incluso pasaron la noche en las inmediaciones del recinto para intentar asegurar su participación en el proceso de reclutamiento.
La actividad, encabezada por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, cuenta con más de 11 mil plazas disponibles y la participación de más de 130 empresas, que buscan candidatos para diferentes áreas y perfiles profesionales.
De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, cerca de 30 mil personas se han registrado a través de la plataforma habilitada para la feria, una cifra que refleja la alta demanda de oportunidades laborales en el país.
Las largas filas y la masiva asistencia también ponen nuevamente sobre la mesa una de las principales problemáticas que enfrenta Panamá: el desempleo y la dificultad de miles de personas para acceder a un puesto de trabajo formal.
Para muchos de los asistentes, la feria representa más que una jornada de reclutamiento; es la posibilidad de encontrar una fuente de ingresos y mejorar las condiciones económicas de sus hogares.
La jornada presencial se desarrolla este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en Atlapa, dividida en cuatro turnos: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
La Alcaldía de Panamá informó que las personas interesadas en acceder a nuevas oportunidades laborales todavía pueden registrarse y participar en esta iniciativa, que busca conectar a quienes buscan empleo con empresas que mantienen plazas disponibles.
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