Comunidad Ngäbe-Buglé rechaza consulta minera sobre Cerro Colorado y frena iniciativa minera

El Congreso General Extraordinario de la comarca Ngäbe-Buglé rechazó la posibilidad de abrir un proceso de información y consulta sobre el proyecto minero Cerro Colorado, una iniciativa que Cobre del Istmo Corp. busca impulsar uno de los principales yacimientos de cobre conocidos de Panamá. La posición fue expresada de manera contundente por la cacica general Elena Cruz, quien durante la plenaria manifestó su oposición a permitir que el proceso avance. “Es el único que nos queda y yo como autoridad digo que no va”, afirmó, al justificar su decisión en la defensa del territorio y de las futuras generaciones. La cacica también hizo referencia a la historia de discriminación y violencia que, según sus palabras, ha sufrido el pueblo Ngäbe-Buglé y advirtió sobre los posibles efectos de una actividad minera sobre el territorio.

¿Quién es Cobre del Istmo?

Cobre del Istmo Corp. se presenta como una empresa panameña filial de Russell Mining Corp., especializada en el desarrollo de proyectos mineros bajo un enfoque que la compañía denomina responsable, de acuerdo a lo detallado en su propio portal web. Su principal interés en Panamá es el desarrollo del proyecto Cerro Colorado, ubicado dentro de la comarca Ngäbe-Buglé. La empresa sostiene que actualmente no ha iniciado ninguna actividad minera en el territorio y que cualquier proceso de información y consulta dependería de una autorización expresa del Pleno del Congreso General Ngäbe-Buglé. La Estrella de Panamá realizó una búsqueda en el registro público, donde se detalla que Cobre del Istmo Corp. fue creado en 2023. Actualmente sus directivos son Andrew Joseph Russell, quien actúa como presidente; Cesar Luis Romero, de secretario y Nikolaos Paraskevas, de tesorero. Este último también forma parte de St. Augustine Gold & Copper Ltd. como director ejecutivo. Esta empresa se dedica a la minería, específicamente a la extracción de oro y cobre en la isla de Mindanao en Filipinas, de acuerdo a información encontrada en la página web de la compañía dedicada a actividades extractivas.

¿Por qué el interés en Cerro Colorado?

Cerro Colorado es un yacimiento de cobre localizado dentro de la comarca Ngäbe-Buglé con más de mil 400 millones de toneladas de roca mineralizada y constituye uno de los proyectos mineros que históricamente han generado mayor controversia en Panamá. El yacimiento ya estuvo en el centro de los conflictos sociales durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009 - 2014) y a raíz del rechazo de la población originaria se aprobó la Ley 11 de 2012, que estableció un régimen especial de protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales de la comarca. La norma es particularmente clara: prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica y no metálica dentro de la comarca Ngäbe-Buglé, sus áreas anexas y comunidades Ngäbe-Buglé adyacentes. También dispuso la cancelación de concesiones mineras existentes en esas áreas. A esta prohibición se suma la Ley 407 de 2023, que estableció una prohibición de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la minería metálica en todo el territorio nacional. Este medio consultó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) sobre la existencia de alguna solicitud, gestión o acercamiento de Cobre del Istmo ante la entidad. Hasta el momento, el ministerio no ha respondido. No obstante, al revisar el listado oficial de solicitudes y contratos de concesiones mineras metálicas, no figura el nombre de dicha empresa.

La empresa quería empezar por la consulta