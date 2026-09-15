Oficial: Lionel Messi vuelve a la Selección Argentina para su partido de despedida

Ya se tiene fecha confirmada para el último baile de Lionel Messi con la selección de Argentina. Lionel Scaloni, técnico de la selección subcampeona del mundo, dio a conocer la lista de convocados para los tres partidos amistosos que sostendrán entre septiembre y octubre en el que se destaca el nombre de Messi.

La despedida del astro argentino se llevará a cabo este 6 de octubre cuando Argentina reciba a Benín en el estadio Monumental, casa de River Plate. Si bien es cierto que el equipo sudamericano sostendrá dos partidos previos a este, la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) confirmó que Messi tan solo jugará ante Benín y no será convocado para los duelos ante Bolivia (30 de septiembre) y Burkina Faso (3 de octubre).

Al igual que Messi, tanto Rodrigo de Paul como Giovani Lo Celso, también se incorporarán a la concentración de Argentina para el partido ante Benín. Diferentes medios habían confirmado que España intentó llegar a un acuerdo con la AFA para que jugasen el partido de despedida de Messi en España entre ambos conjuntos, ya que el delantero del Inter Miami había pasado gran parte de su carrera futbolística en el territorio español. Finalmente la selección Argentina habría rechazado la invitación y decidieron jugar en su propio patio.

Semanas atrás, Messi había confirmado su adiós de la selección de Argentina. Esta decisión lo tomó dos días después de perder la final de la Copa del Mundo 2026 ante España, sin embargo el fallecimiento de su padre, Jorge Messi aceleró esta decisión y lo terminó convenciendo de que era el momento de decir adiós y hacerse hacia un costado.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, fueron parte de las palabras de despedida de Messi.

Sobre la lista, Scaloni revelará en días posteriores a los jugadores de la liga local que entrarán en la lista de convocados. Aquí se podría ver el nombre de Nicolás Otamendi, histórico zaguero que también anunció su despedida de la selección tras la final del Mundial y que hoy milita en el River Plate. Lista de convocados de Argentina Porteros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Manchester City). Defensas: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (O. Lyon) y Román Vega (Zenit).